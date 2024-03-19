Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую часть разработчиков

Ветераны игровой индустрии и создатели таких культовых RPG проектов, как The Elder Scrolls V: Skyrim и серии Fallout, в 2022 году основали свою собственную студию под названием Something Wicked Games. Дебютным проектом опытной команды разработчиков должна была стать амбициозная ролевая игра Wyrdsong, действие которой разворачивается в фэнтезийной версии Португалии с жесткими средневековыми правилами. Судьба проекта, как и самой студии, оказалась под угрозой из-за масштабной волны увольнений.

Команда разработчиков Wyrdsong потеряла большую часть сотрудников, в числе которых оказались художники, аниматоры, дизайнеры и обычные программисты. Об масштабном сокращении в Something Wicked Games сообщал один из сотрудников студии. Эту информацию подтвердили программист Эндрю Волошин и сценарист Джессика Сливински, которые оказались в числе уволенных сотрудников.

Несмотря на то, что работа была короткой, мне повезло работать с такими чрезвычайно талантливыми людьми.

— написал Эндрю Волошин.

В настоящее время неясно, как увольнения отразятся на судьбе Wyrdsong и ее масштабах. Серьезное сокращение может означать, что студии придется отказаться от консольной версии игры или перейти на модель раннего доступа, где будет постепенно добавляться запланированный контент.