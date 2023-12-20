Создатели космической песочницы X4: Foundations показали первый трейлер амбициозного дополнения Timelines

Компания Egosoft с радостью сообщает о грядущем крупном обновлении 7.00 и новом расширении X4: Timelines для космического симулятора X4: Foundations, который совсем недавно отметил свое пятилетие.
Ваша поддержка на протяжении многих лет позволяет нам продолжать работать над X4, улучшать ее и создавать игру, которая очень важна для нас, как и для многих из вас. Спасибо всем нашим игрокам, всем создателям контента, всем моддерам и, конечно, всем, кто работал над игрой все эти годы.
Отправляйтесь в беспрецедентную космическую одиссею с X4: Timelines, новейшим дополнением к вселенной X4. Используя новые способы познакомить новых игроков с основными игровыми механиками X4, X4: Timelines порадует и давних любителей космических приключений.
Новая захватывающая сюжетная линия, действие которой разворачивается за пределами песочницы X4, готовит вас к колоссальным испытаниям и неожиданным приключениям в глубины истории и легенды серии X. X4: Timelines - это ваш путь к неизведанным территориям и нерассказанным историям.
В новой сюжетной линии вы возьмете на себя роль Харпера Донела, торговца на приграничных территориях, который не прочь заключить рискованные сделки. Судьбоносная встреча не только изменит ваши краткосрочные планы, но и пошатнет основы вашего понимания вселенной и всех, кто в ней живет. Приготовьтесь погрузиться в сказку с интригами и откровениями.
X4: Timelines - это не просто расширение, это революция во вселенной X4. Будь вы опытным исследователем космоса или новичком в галактике, эта захватывающая новая глава обещает покорить вас сочетанием тайн, приключений и стратегического геймплея.
Хотя следующее расширение разительно отличается от своих предшественников, одно остается неизменным: одновременно с расширением будет выпущено масштабное бесплатное обновление для X4: Foundations. Больше подробностей появится весной 2024 года.
Великая игра настоящий космосим с экономикой
Думаю, разрабам NMS было бы неплохо двигать в том же направлении.
Исследование планет с мультиком в руках хорошо, но уже обрыдло. Нужно свежее направление.
Будь у неё основательный центральный сюжет ей бы цены не было бы..
сплошные дополнения. но по крайней мере они расширяют игру а не просто компанию завозят.