Создатели космической песочницы X4: Foundations показали первый трейлер амбициозного дополнения Timelines

Продолжение серии космических симуляторов, в котором вы сможете исследовать вселенную, управлять звездной империей или лично летать на любом корабле. X4: Foundations позволит вам заниматься торговлей, участвовать в сражениях и отправляться в новые приключения.

Разработчики ставят особый акцент на бесшовное перемещение между различными классами кораблей. Вы можете покинуть свой звездолет, спуститься на несколько уровней ниже, пройтись по доку огромной космической станции и забраться на место пилота в новом звездолете, кликнув на кресло в кокпите.

В X4, когда вы накопите достаточный капитал в череде сражений и торговых сделок, вы сможете влиять на галактическую экономику на глобальном уровне, построив собственную модульную станцию. Легко и увлекательно проектировать новые станции вам поможет мощная система-конструктор.

Космические корабли тоже поддаются модульным апгрейдам: вы сможете улучшать двигатели, вооружение, защитные системы и многое другое. В X4 вас ждет наиболее проработанная и глубокая вселенная в истории серии, в котором динамически развиваются звездные империи других рас.