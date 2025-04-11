X4: Foundations получит бесплатное крупное обновление Diplomacy

Разработчики из Egosoft анонсировали масштабное бесплатное обновление Diplomacy для космической песочницы X4: Foundations. Анонс состоялся в рамках презентации Triple-I Initiative, а релиз запланирован на 2025 год — точная дата пока не раскрывается.

Обновление добавит новые возможности для дипломатического взаимодействия между фракциями. Игроки смогут строить Посольства — специальные здания, в которых будут проходить встречи с дипломатами других цивилизаций.

Также появятся Агенты, которых можно отправлять на особые миссии по всей галактике. Эти задания позволят влиять на политические альянсы, нарушать соглашения и менять экономический баланс сил.

До 16 апреля X4: Foundations доступна в Steam со скидкой — всего за 480 рублей.