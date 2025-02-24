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X-War 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
6.5 6 оценок

Грядущее обновление - улучшение игровой карты "Кокаиновая фабрика" - обновление в процессе!

X-WAR_GAME_XRPL
Новости

Что изменилось:

Оптимизированы различные объекты, текстуры и другие элементы;
Существенно улучшено и переработано освещение на локациях;
В результате ожидается значительный прирост производительности;
Исправлены несколько серьезных багов.

Присылайте свой FPS, характеристики ПК, предложения и замечания по багам — комментарии под этим постом ждут вашей активности!

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