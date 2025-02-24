Грядущее обновление - улучшение игровой карты "Кокаиновая фабрика" - обновление в процессе!

Что изменилось:



• Оптимизированы различные объекты, текстуры и другие элементы;

• Существенно улучшено и переработано освещение на локациях;

• В результате ожидается значительный прирост производительности;

• Исправлены несколько серьезных багов.



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