Что изменилось:
• Оптимизированы различные объекты, текстуры и другие элементы;
• Существенно улучшено и переработано освещение на локациях;
• В результате ожидается значительный прирост производительности;
• Исправлены несколько серьезных багов.
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Грядущее обновление - улучшение игровой карты "Кокаиновая фабрика" - обновление в процессе!
Что изменилось:
Мммм, опять дизайн сайта сменили
К сожалению да.