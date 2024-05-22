Бесплатный шутер XDefiant вышел на ПК и консолях, но никто не смог в него поиграть из-за проблем с серверами

Многообещающий бесплатный шутер XDefiant от бывших создателей серии Call of Duty и компании Ubisoft прошел трудный этап производства. Проект долгое время не имел финального видения общего игрового процесса, поэтому он формировался из мнений профессиональных игроков и отзывов участников ЗБТ. Когда разработчики, казалось, уже смогли преодолеть этот этап и были готовы к релизу, шутер несколько раз переносили по самым разным причинам. Вчера вечером XDefiant должен был наконец-то стать доступен для всех игроков на ПК и консолях, но даже запуск игры не прошел гладко.
После релиза XDefiant в сети и на игровых форумах появились многочисленные сообщения об ошибках подбора игроков. Пользователи жаловались, что банально не могут найти матчи для игры и опробовать режимы шутера. Это привело к тому, что разработчикам пришлось обратиться к игрокам с просьбой "набраться терпения". По словам авторов шутера, они изучают источник проблемы и стараются его устранить.
Спустя 12 часов после запуска XDefiant, ошибка с подбором игроков стала встречаться гораздо реже. Тем не менее, игроки все еще жалуются на проблемы с серверами, поэтому разработчики обещают улучшить их работу в течение следующих нескольких часов.
Если опустить проблему с серверами, кажется, многие пользователи хвалят техническую сторону шутера. По словам пользователей, XDefiant на удивление хорошо оптимизирован и отлично работает на бюджетных конфигурациях ПК.
Зачем рекламировать шутер пусть и условно бесплатный который недоступен в ру регионе
кто сказал? я скачал с ру акка без проблем
сейчас проверю если врёшь на весь сайт объявлю тебя балоболом
Врет, без ВПН не скачать). Но там несложно.
чё ты врёшь, магазин юбисофт уже более 2 лет закрыт в рф
значит просто балобол
Проблемы с серверами? Буквально, практически у каждой онлайн игры на запуске.
Юбики даже на серверах зажмотили
играл и в бету и сегодня с утра побегал немного - ну, имхо, шляпа лютая))) хотя не безрыбье...
что значит на безрыбье? шутеров навалом, чушь уж не выдумывай
игра хороша, уже даже то, что доступно разнообразнее и интереснее колды
и уж тем более овервотча
в овердроч только соевые играют
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
все с тобой ясно
Стресс-тестирование есть такое понятие. Такое впечатление что забывают издатели или просто экономят на проведений это обязательной процедуры перед тем как выпускать в свет программные продукты и не только.
p.s. причем что забавно особенно отсутствие этого заметно в сферах где все больше переходят на цифру. Ибо порой складывается впечатление что делали криворукие айтишнки.