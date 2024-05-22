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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5 89 оценок

Бесплатный шутер XDefiant вышел на ПК и консолях, но никто не смог в него поиграть из-за проблем с серверами

Gutsz
Новости

Многообещающий бесплатный шутер XDefiant от бывших создателей серии Call of Duty и компании Ubisoft прошел трудный этап производства. Проект долгое время не имел финального видения общего игрового процесса, поэтому он формировался из мнений профессиональных игроков и отзывов участников ЗБТ. Когда разработчики, казалось, уже смогли преодолеть этот этап и были готовы к релизу, шутер несколько раз переносили по самым разным причинам. Вчера вечером XDefiant должен был наконец-то стать доступен для всех игроков на ПК и консолях, но даже запуск игры не прошел гладко.

После релиза XDefiant в сети и на игровых форумах появились многочисленные сообщения об ошибках подбора игроков. Пользователи жаловались, что банально не могут найти матчи для игры и опробовать режимы шутера. Это привело к тому, что разработчикам пришлось обратиться к игрокам с просьбой "набраться терпения". По словам авторов шутера, они изучают источник проблемы и стараются его устранить.

Спустя 12 часов после запуска XDefiant, ошибка с подбором игроков стала встречаться гораздо реже. Тем не менее, игроки все еще жалуются на проблемы с серверами, поэтому разработчики обещают улучшить их работу в течение следующих нескольких часов.

Если опустить проблему с серверами, кажется, многие пользователи хвалят техническую сторону шутера. По словам пользователей, XDefiant на удивление хорошо оптимизирован и отлично работает на бюджетных конфигурациях ПК.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
MrGamerDad
5
1barac9U7ada7

Зачем рекламировать шутер пусть и условно бесплатный который недоступен в ру регионе

0
JohnTornton

кто сказал? я скачал с ру акка без проблем

0
1barac9U7ada7 JohnTornton

сейчас проверю если врёшь на весь сайт объявлю тебя балоболом

0
Лорд Малак 1barac9U7ada7

Врет, без ВПН не скачать). Но там несложно.

2
1barac9U7ada7 JohnTornton

чё ты врёшь, магазин юбисофт уже более 2 лет закрыт в рф

1
1barac9U7ada7 Лорд Малак

значит просто балобол

1
Perseus_33

Проблемы с серверами? Буквально, практически у каждой онлайн игры на запуске.

0
Gelyr

Юбики даже на серверах зажмотили

0
M1notaur

играл и в бету и сегодня с утра побегал немного - ну, имхо, шляпа лютая))) хотя не безрыбье...

-1
JohnTornton

что значит на безрыбье? шутеров навалом, чушь уж не выдумывай

игра хороша, уже даже то, что доступно разнообразнее и интереснее колды
и уж тем более овервотча

-1
Perseus_33 JohnTornton

в овердроч только соевые играют

0
M1notaur JohnTornton
разнообразнее и интереснее колды

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

все с тобой ясно

0
Egik81

Стресс-тестирование есть такое понятие. Такое впечатление что забывают издатели или просто экономят на проведений это обязательной процедуры перед тем как выпускать в свет программные продукты и не только.

p.s. причем что забавно особенно отсутствие этого заметно в сферах где все больше переходят на цифру. Ибо порой складывается впечатление что делали криворукие айтишнки.

-2