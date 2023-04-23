Одна из худших игр прошлого года вернулась: Xel выходит на консолях! ©

Приключенческий экшен Xel, получивший негативные оценки на Metacritic в 2022 году, теперь доступен на консолях PlayStation 4 и 5, а также получил сценарное дополнение Breaking Time. Разработчики выпустили два трейлера, посвященных релизу на консолях, а также новому дополнению. Breaking Time раскрывает новую историю Рейда, который путешествует во времени, меняет будущее и встречает новых врагов и боссов.

Дополнение добавляет 3 часа геймплея, заводные песни и головоломки, а также новых персонажей. Для игроков ожидаются новые задания и враги, а скидка в 10% сделает дополнение еще доступнее. Несмотря на негативные отзывы критиков, игровое сообщество продолжает сравнивать Xel с популярной серией The Legend of Zelda и оценивает научно-фантастический сеттинг, глубокую боевую систему и уникальные гаджеты и способности.

Несмотря на плохие оценки критиков, разработчики Xel до сих пор продолжают поддерживать проект, выпуская патчи и обновления, а новое дополнение Breaking Time является одним из примеров такой поддержки