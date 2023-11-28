Стратегическая игра Xenonauts 2 получила обновление с новыми типами инопланетян, тактическими миссиями и другим

Hooded Horse сообщила, что Xenonauts 2 получила новое важное обновление по мере прохождения через ранний доступ. Благодаря новым типам миссий, переработанному развитию ранней кампании и даже новому типу НЛО война по защите Земли от инопланетных захватчиков стала намного интереснее.
Обновление Xenonauts 2 «Milestone 2» фокусируется на разнообразии контента и балансировке ранних кампаний, чтобы сделать новые прохождения более привлекательными, и многие изменения были вдохновлены непосредственно отзывами сообщества. На начальном этапе теперь представлена новая история и обучение, а фракция «Чистильщики» играет более заметную роль в повествовании. Кампании теперь длятся 200 дней, так как вы потратите гораздо больше времени, сражаясь с этими противниками-людьми, прежде чем пришельцы прибудут в бой.
Также есть много нового контента для кампании — было создано пять новых карт мест крушения, заменяющих ранее существовавшие биомы верфи и джунглей. Также есть пять новых типов тактических миссий: «Спасение солдат», «Засада на конвой», «Спасение VIP» и два типа миссий, основанных на сюжетных миссиях. Игроки также смогут насладиться своим первым новым типом НЛО — Зондом. Это беспилотный враг, поэтому он не создает место крушения, но дает возможность попрактиковаться в воздушном бою на ранних стадиях игры и разблокировать исследования. По мере развития вторжения он находит новую роль в качестве эскорта в начале игры, которую в конечном итоге заменяет Истребитель НЛО.
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