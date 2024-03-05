Пошаговая научно-фантастическая ролевая игра Xenotheria теперь называется Dark Sky и обрела издателя

Ganymede Games и Midwest Games анонсировали Dark Sky, пошаговую научно-фантастическую ролевую игру, которая обещает отправить игроков в захватывающее путешествие по планете, находящейся на грани коллапса. Игра, известная на протяжении всей разработки как Xenotheria, планируется выпустить в третьем квартале 2024 года и появится на ПК в Steam, GOG.com и Epic Games Store.
Сюжет Dark Sky разворачивается на некогда мирной шахтерской планете Вулф-Прайм, которая теперь охвачена опустошением после того, как таинственная сила сбила с неба все космические корабли. Игроки будут следовать за Сквигом и Нортоном, скромными рабочими верфи, которые объединяют команду необычных героев, чтобы раскрыть правду о завалах. Dark Sky, первая игра от Ganymede Games, обещает ознаменовать начало обширной повествовательной вселенной.
Dark Sky выделяется своим стратегическим карточным командным боем, позволяющим игрокам создавать полностью индивидуальные колоды для каждого из шести игровых персонажей. Комбинирование карт для нанесения изнурительного воздействия на врагов, а также создание и улучшение новых карт для открытия мощных способностей обещает динамичный и захватывающий игровой процесс.