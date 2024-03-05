Пошаговая научно-фантастическая ролевая игра Xenotheria теперь называется Dark Sky и обрела издателя

Вольф Прайм — это шахтёрская планета на краю галактики, где жизнь всегда была тяжёлой и опасной. Но все стало ещё хуже, когда небо стало проливать на планету дождь из космических кораблей, разрушая всё на своём пути. Кто или что стоит за этим безумием? И как остановить его?

Вы играете за Сквига, смелого и находчивого работника верфи, который не собирается сдаваться без боя. Вместе со своим верным другом Нортона и другими выжившими вы отправитесь в опасное приключение, чтобы найти ответы и спасти свой дом. Вы будете исследовать разные локации, сражаться с врагами, собирать ресурсы и улучшать своё снаряжение. Вы также сможете взаимодействовать с разными персонажами, которые могут помочь или помешать вам в вашей миссии.