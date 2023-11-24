Издатель Warface анонсировал бесплатный PvPvE-шутер Xtract про поиск сокровищ в недалеком будущем

Xtract, новый бесплатный многопользовательский шутер от российского издателя и разработчика Astrum Entertainment (Warface, Perfect World и Аллоды Онлайн), обещает захватывающее приключение в ярком мире охотников за сокровищами.

В этом приключенческом PvPvE-шутере, действие которого происходит в альтернативном будущем, игроки отправятся на поиски ценных артефактов по заданию компании "ГРААЛЬ". Они могут выбрать самостоятельное исследование острова или объединиться в команду из трех человек для совместного сражения за сокровища.

Охотники столкнутся с монстрами, решат головоломки, и будут участвовать в схватках за артефакты. Возможность ограбления каравана, перевозящего сокровища по острову, добавляет элемент стратегии и соперничества между командами. Побеждает та команда, которая добудет главный артефакт и доставит его организации "ГРААЛЬ", но все игроки возвращаются с своей добычей.

Релиз Xtract запланирован на 30 ноября на платформе VK Play.