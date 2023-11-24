Издатель Warface анонсировал бесплатный PvPvE-шутер Xtract про поиск сокровищ в недалеком будущем

Xtract, новый бесплатный многопользовательский шутер от российского издателя и разработчика Astrum Entertainment (Warface, Perfect World и Аллоды Онлайн), обещает захватывающее приключение в ярком мире охотников за сокровищами.
В этом приключенческом PvPvE-шутере, действие которого происходит в альтернативном будущем, игроки отправятся на поиски ценных артефактов по заданию компании "ГРААЛЬ". Они могут выбрать самостоятельное исследование острова или объединиться в команду из трех человек для совместного сражения за сокровища.
Охотники столкнутся с монстрами, решат головоломки, и будут участвовать в схватках за артефакты. Возможность ограбления каравана, перевозящего сокровища по острову, добавляет элемент стратегии и соперничества между командами. Побеждает та команда, которая добудет главный артефакт и доставит его организации "ГРААЛЬ", но все игроки возвращаются с своей добычей.
Релиз Xtract запланирован на 30 ноября на платформе VK Play.
Прочитал как "бесполезный PvPvE шутер", видимо не зря...
Идея в целом неплохая, но я даже не представляю как они игроков для онлайновой игры в вк плей набирать собираются
VK play сейчас тоже самое что и мейл геймс раньше.
В варфейс же как то играют, в пв и прочие игры.
С онлайном проблем не возникнет думаю. Другое дело, что он низкий будет.
ну в целом может быть какую то нишевую аудиторию в снг найдут, странно просто что даже не пытаются сразу на несколько рынков выходить чтобы обеспечить нормальный доход
ну так они на европу ещё выходят в стиме
тогда ок
https://store.steampowered.com/app/1955960/HAWKED/ - это же оно же?
ога
Понятно, а зачем фортнайт показали?
перекосило от кринжа
Отечественный геймдев встает с колен?
мда что за позор