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Xtract 30.11.2023
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Издатель Warface анонсировал бесплатный PvPvE-шутер Xtract про поиск сокровищ в недалеком будущем

butcher69
Новости

Xtract, новый бесплатный многопользовательский шутер от российского издателя и разработчика Astrum Entertainment (Warface, Perfect World и Аллоды Онлайн), обещает захватывающее приключение в ярком мире охотников за сокровищами.

В этом приключенческом PvPvE-шутере, действие которого происходит в альтернативном будущем, игроки отправятся на поиски ценных артефактов по заданию компании "ГРААЛЬ". Они могут выбрать самостоятельное исследование острова или объединиться в команду из трех человек для совместного сражения за сокровища.

Охотники столкнутся с монстрами, решат головоломки, и будут участвовать в схватках за артефакты. Возможность ограбления каравана, перевозящего сокровища по острову, добавляет элемент стратегии и соперничества между командами. Побеждает та команда, которая добудет главный артефакт и доставит его организации "ГРААЛЬ", но все игроки возвращаются с своей добычей.

Релиз Xtract запланирован на 30 ноября на платформе VK Play.

-2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jarvis666

Прочитал как "бесполезный PvPvE шутер", видимо не зря...

2
Contriver

Идея в целом неплохая, но я даже не представляю как они игроков для онлайновой игры в вк плей набирать собираются

1
вупсич пупсич

VK play сейчас тоже самое что и мейл геймс раньше.
В варфейс же как то играют, в пв и прочие игры.
С онлайном проблем не возникнет думаю. Другое дело, что он низкий будет.

1
Contriver вупсич пупсич

ну в целом может быть какую то нишевую аудиторию в снг найдут, странно просто что даже не пытаются сразу на несколько рынков выходить чтобы обеспечить нормальный доход

0
kekeskrekes Contriver

ну так они на европу ещё выходят в стиме

0
Contriver kekeskrekes

тогда ок

0
Lorenz Boehler

https://store.steampowered.com/app/1955960/HAWKED/ - это же оно же?

1
ДЕНИСКА_омск

ога

0
вупсич пупсич

Понятно, а зачем фортнайт показали?

0
Hakuni

перекосило от кринжа

-1
VaZZers

Отечественный геймдев встает с колен?

-1
KoRnEr

мда что за позор

-2