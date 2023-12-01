Состоялся релиз отечественного экстракшен-шутера Xtract

Мультиплеерный шутер, действие которого разворачивается в альтернативном будущем. Игроки оказываются в роли охотников за сокровищами, отправляющихся на поиски ценных артефактов. Эти артефакты спрятаны на загадочном острове Икс.

Игроки могут путешествовать по острову в одиночку или в составе команды до трёх человек. Им предстоит преодолевать многочисленные ловушки и сражаться с фантастическими существами, охраняющими руины древней культуры. Пользователи могут улучшать оружие и экипировку, кастомизировать своего персонажа, а также исследовать затерянные храмы в поисках артефактов, таящих в себе технологии прошлого.