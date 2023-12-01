Состоялся релиз отечественного экстракшен-шутера Xtract

Вчера вечером, 30 ноября, состоялся запуск PvPvE-шутера Xtract, краеугольным камнем геймплея которой является сбор лута (и его последующая доставка за приделы зоны активных боевых действий).
Игра готова предложить разнообразный геймплей с головоломками, перестрелками с монстрами-npc и постоянными сражениями с другими игроками. Основная цель каждого матча — добыча ценных артефактов, которые могут открыть доступ к новым способностям, усиливая персонажей.
Игроки смогут объединяться в команды до трех человек, чтобы повысить шансы на успешную вылазку. Однако и одиночкам будет чем поживиться на просторах острова Икс — артефактов и гуманоидных ящеров хватит на всех!
Игра доступна бесплатно на платформе VKPlay.
Не "экстракшен-шутера", а банальной королевской битвы с PVE элементами. Уж лучше правду сразу писать.
Xtract - extraction...игра слов...ну...не пали контору =)
Это не королевская битва, больше на Хант шоудаун похожа
Клоун.
upd - жееееесть. И ты - главред пегача? ХАХАХА! Ну, это всё объясняет.
Ох уж эти отечественные игры, которые на самом деле просто ушли из РФ и издаются под другим названием)
Она и в казахстане заблочена =)
и кругом одни ящеры:XD
фигня какая-то мультяшная с донатом
cycle в новом обложке, и куда он прикатился, собственно туда же, куда прикатится этот проект, в уныние и бред. Проблемы сайкла были в том, что сторона убийц, просто ждала на респе тех, кто бежал с лутом, и убивали их. А так как снайпа убивала хедшотом, притом срать на прокачку, то игра быстро превратилась в парашу. А сейчас уверен на 200% . что наши создали такое же дерьмо, и она так же сольется, в течении пару месяцев. И уже никто даже не вспомнит о ней.
Что такое экстракшон-шутер?
«Это не для нас. Это технологии будущего»
Лутер-шутер.
Спасибо.
Убиваешь с командой всех монстров и эвакуируешся
Графика подозрительно напоминает Torchlight
Скорее попахивает отечественным Fortnite.