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об игре
Xtract 30.11.2023
6 9 оценок

Состоялся релиз отечественного экстракшен-шутера Xtract

GRAF_RAGE
Новости

Вчера вечером, 30 ноября, состоялся запуск PvPvE-шутера Xtract, краеугольным камнем геймплея которой является сбор лута (и его последующая доставка за приделы зоны активных боевых действий).

Игра готова предложить разнообразный геймплей с головоломками, перестрелками с монстрами-npc и постоянными сражениями с другими игроками. Основная цель каждого матча — добыча ценных артефактов, которые могут открыть доступ к новым способностям, усиливая персонажей.

Игроки смогут объединяться в команды до трех человек, чтобы повысить шансы на успешную вылазку. Однако и одиночкам будет чем поживиться на просторах острова Икс — артефактов и гуманоидных ящеров хватит на всех!

Игра доступна бесплатно на платформе VKPlay.

-10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Wyzar

Не "экстракшен-шутера", а банальной королевской битвы с PVE элементами. Уж лучше правду сразу писать.

5
GRAF_RAGE

Xtract - extraction...игра слов...ну...не пали контору =)

-1
KApRaL_DV

Это не королевская битва, больше на Хант шоудаун похожа

0
CAN I HABE PIZZA PLS GRAF_RAGE

Клоун.

upd - жееееесть. И ты - главред пегача? ХАХАХА! Ну, это всё объясняет.

-2
akunamatatas

Ох уж эти отечественные игры, которые на самом деле просто ушли из РФ и издаются под другим названием)

ы
ы
3
Serpentrage

Она и в казахстане заблочена =)

1
bohdan2015

и кругом одни ящеры:XD

2
Protocol10

фигня какая-то мультяшная с донатом

2
Richard Simons

cycle в новом обложке, и куда он прикатился, собственно туда же, куда прикатится этот проект, в уныние и бред. Проблемы сайкла были в том, что сторона убийц, просто ждала на респе тех, кто бежал с лутом, и убивали их. А так как снайпа убивала хедшотом, притом срать на прокачку, то игра быстро превратилась в парашу. А сейчас уверен на 200% . что наши создали такое же дерьмо, и она так же сольется, в течении пару месяцев. И уже никто даже не вспомнит о ней.

1
Anton Vasiljev

Что такое экстракшон-шутер?

1
Deniss Petrenko

«Это не для нас. Это технологии будущего»

1
tvorog8088

Лутер-шутер.

1
Anton Vasiljev tvorog8088

Спасибо.

1
Jarvis666

Убиваешь с командой всех монстров и эвакуируешся

0
Oscilograf

Графика подозрительно напоминает Torchlight

-1
WittyOrvilleton

Скорее попахивает отечественным Fortnite.

-1