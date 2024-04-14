Объявлена официальная дата выхода эпической ролевой игры Xuan Yuan Sword 7 на Nintendo Switch

Eastasiasoft сообщила, что знаменитая ролевая игра Xuan Yuan Sword 7 появится в интернет-магазине Nintendo Switch 30 мая. Вдохновленная китайскими легендами и мифологией, отдельная эпическая игра Xuan Yuan Sword 7 — новейшая и самая продвинутая игра за 33-летнюю историю серии. Эта версия игры для Nintendo Switch была создана компанией Eastasiasoft Limited в сотрудничестве с Softstar Entertainment Inc. и оригинальным разработчиком DOMO Studio. Портированием руководила компания Eastasiasoft Limited в тесном сотрудничестве с Catness Game Studios, и игра подверглась многомесячной оптимизации для достижения наилучших впечатлений, что сделало ее одной из самых визуально впечатляющих игр, выпущенных на поздних стадиях существования Nintendo Switch.
Xuan Yuan Sword 7 поддерживает субтитры на английском, японском, французском, немецком, испанском, русском, турецком, традиционном и упрощенном китайском языках.
Xuan Yuan Sword 7 — это ролевая игра с безумными боями в реальном времени, интуитивной 3D-презентацией и богатым кинематографическим повествованием. Это праздник ландшафта, цивилизации и культуры древнего Китая, наполненный мистикой собственных легенд и резко контрастирующий с анахроничными технологическими разработками. Это одновременно знакомый и загадочный мир, мир науки и духовности, который ждет своего исследования.
Возьмите на себя роль спокойного и надежного фехтовальщика Тайши Чжао, который сражается, чтобы защитить свою семью и раскрыть правду о чуме, угрожающей всему Китаю. История Xuan Yuan Sword 7, глубоко уходящая корнями в древнюю китайскую историю и мифологию, представляет собой одно фантастическое и хаотическое царство под управлением новой династии Синь.
Ближе к концу правления Западной Хань могущественный премьер-министр Китая сменил своего императора, обещая эпоху мира и процветания. Но десять лет спустя это обещание так и не было выполнено. Вместо этого десятилетие войны и голода оставило Китай в руинах, и его спасение, похоже, находится в руках могистского фехтовальщика, который получает контроль над легендарным артефактом под названием Элизиумский свиток. Смогут ли моисты, ищущие науку, возродить свою былую славу или они растворятся на страницах забытой истории?
Игра вообще старая еще со времен Sega Saturn )))
хуан ибаниес педро самаранч - ворд офис 7. Игруха норм