Объявлена официальная дата выхода эпической ролевой игры Xuan Yuan Sword 7 на Nintendo Switch

Eastasiasoft сообщила, что знаменитая ролевая игра Xuan Yuan Sword 7 появится в интернет-магазине Nintendo Switch 30 мая. Вдохновленная китайскими легендами и мифологией, отдельная эпическая игра Xuan Yuan Sword 7 — новейшая и самая продвинутая игра за 33-летнюю историю серии. Эта версия игры для Nintendo Switch была создана компанией Eastasiasoft Limited в сотрудничестве с Softstar Entertainment Inc. и оригинальным разработчиком DOMO Studio. Портированием руководила компания Eastasiasoft Limited в тесном сотрудничестве с Catness Game Studios, и игра подверглась многомесячной оптимизации для достижения наилучших впечатлений, что сделало ее одной из самых визуально впечатляющих игр, выпущенных на поздних стадиях существования Nintendo Switch.

Xuan Yuan Sword 7 поддерживает субтитры на английском, японском, французском, немецком, испанском, русском, турецком, традиционном и упрощенном китайском языках.

Xuan Yuan Sword 7 — это ролевая игра с безумными боями в реальном времени, интуитивной 3D-презентацией и богатым кинематографическим повествованием. Это праздник ландшафта, цивилизации и культуры древнего Китая, наполненный мистикой собственных легенд и резко контрастирующий с анахроничными технологическими разработками. Это одновременно знакомый и загадочный мир, мир науки и духовности, который ждет своего исследования.

Возьмите на себя роль спокойного и надежного фехтовальщика Тайши Чжао, который сражается, чтобы защитить свою семью и раскрыть правду о чуме, угрожающей всему Китаю. История Xuan Yuan Sword 7, глубоко уходящая корнями в древнюю китайскую историю и мифологию, представляет собой одно фантастическое и хаотическое царство под управлением новой династии Синь.

Ближе к концу правления Западной Хань могущественный премьер-министр Китая сменил своего императора, обещая эпоху мира и процветания. Но десять лет спустя это обещание так и не было выполнено. Вместо этого десятилетие войны и голода оставило Китай в руинах, и его спасение, похоже, находится в руках могистского фехтовальщика, который получает контроль над легендарным артефактом под названием Элизиумский свиток. Смогут ли моисты, ищущие науку, возродить свою былую славу или они растворятся на страницах забытой истории?