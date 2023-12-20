Релиз ролевой игры Xuan-Yuan Sword 7 на Nintendo Switch состоится весной 2024 года

Eastasiasoft объявила, что ролевая игра Xuan Yuan Sword 7 скоро выйдет на Nintendo Switch – цифровой и физический релиз ожидается весной 2024 года.
Эта версия игры для Nintendo Switch была создана компанией Eastasiasoft Limited в сотрудничестве с Softstar Entertainment Inc. и оригинальным разработчиком DOMO Studio. Портированием руководила компания Eastasiasoft Limited в тесном сотрудничестве с Catness Game Studios, и игра несколько месяцев оптимизировалась для достижения наилучших впечатлений, что сделало ее одной из самых визуально впечатляющих игр, выпущенных на поздних стадиях существования Nintendo Switch.
Xuan Yuan Sword 7 находится на завершающей стадии разработки для Nintendo Switch. При физическом выпуске Eastasiasoft Limited взяла на себя обязательство использовать все возможности игровой карты, для чего потребуется карта емкостью 16 ГБ из-за огромного размера ролевой игры, высококачественной графики и кинематографических сцен. Ограниченные издания будут включать в себя игру, руководство, компакт-диск с саундтреками, артбук и нумерованный сертификат в коллекционной коробке.