Релиз ролевой игры Xuan-Yuan Sword 7 на Nintendo Switch состоится весной 2024 года

Возьмите на себя роль мечника по имени Тайши Чжао, который в стремлении защитить свою семью отправляется в путешествие в мир, охваченный хаосом.

Аналогично любой другой экшн-RPG, игрок может выполнять комбо-атаки и использовать разнообразные полезные навыки, позволяющие ему уклоняться от противников, а также блокировать и парировать удары. Помимо этого, главный герой имеет в своём арсенале «Свиток Элизиума» — своеобразный магический бамбуковый свиток, который позволяет ему поглощать монстров, создавать различные предметы, прокачивать броню, оружие и пассивные навыки, а также даёт доступ к особым способностям, вроде замедления времени и изменении физических свойств объектов.