Создатель серии Тосихиро Нагоси, и другие разработчики, были удалены из титров Yakuza в GOG

По сообщениям людей, купивших игры, Тосихиро Нагоси и другие разработчики были удалены из титров различных эпизодов Yakuza в версиях, недавно появившихся на GOG.
Как вы уже, наверное, знаете, вся серия Yakuza появилась на GOG, без DRM и с большой скидкой, но никто не мог представить себе такого поворота событий, что, несомненно, является сомнительным шагом со стороны SEGA и студии Ryu Ga Gotoku.
В частности, помимо удаления DRM, из GOG-версий различных эпизодов Yakuza удалены все упоминания о Тосихиро Нагоси и Дайсуке Сато, которые покинули студию Ryu Ga Gotoku в конце 2021 года.
Кроме того, из титров удалены имена команд Lab42 и QLOC: первая работала над Yakuza 0 и Yakuza Kiwami, вторая - над Kiwami 2, ремастерами Yakuza 3, 4 и 5, а также PC-версией Yakuza 6: The Song of Life.
SEGA конечно еще уе***и, но это уже прямо перебор. Люди долгие годы жизни отдали серии, а они просто взяли и удалили их, лол. И зачем это все? Ну ушли и ушли, но это ведь не отбирает прошлые заслуги перед серией.