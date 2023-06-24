Создатель серии Тосихиро Нагоси, и другие разработчики, были удалены из титров Yakuza в GOG ©

По сообщениям людей, купивших игры, Тосихиро Нагоси и другие разработчики были удалены из титров различных эпизодов Yakuza в версиях, недавно появившихся на GOG.

Как вы уже, наверное, знаете, вся серия Yakuza появилась на GOG, без DRM и с большой скидкой, но никто не мог представить себе такого поворота событий, что, несомненно, является сомнительным шагом со стороны SEGA и студии Ryu Ga Gotoku.

В частности, помимо удаления DRM, из GOG-версий различных эпизодов Yakuza удалены все упоминания о Тосихиро Нагоси и Дайсуке Сато, которые покинули студию Ryu Ga Gotoku в конце 2021 года.

Кроме того, из титров удалены имена команд Lab42 и QLOC: первая работала над Yakuza 0 и Yakuza Kiwami, вторая - над Kiwami 2, ремастерами Yakuza 3, 4 и 5, а также PC-версией Yakuza 6: The Song of Life.