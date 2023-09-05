Создатель Yakuza не собирается предавать ожидания фанатов и продолжит заниматься одиночными играми ©

Одной из новостей, потрясших японскую игровую индустрию, стал уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси в китайскую компанию NetEase. Хотя для самого создателя это означает процветание и новые возможности, были опасения, что его новые игры отойдут от традиционных проектов в пользу интересов новой компании, но он уверяет, что это не так.

В интервью VGC Тосихиро Нагоси, создатель Yakuza, основатель и директор Nagoshi Studio, рассказал о том, какие надежды возлагаются на его работу с NetEase. Не секрет, что китайская компания специализируется на MMO и мобильных играх, поэтому некоторые фанаты опасаются, как это отразится на работе японского создателя, ведь его достижения в Yakuza создали легион поклонников, которые знают о качестве его работ.

В связи с этим Нагоси признал, что существует неопределенность из-за типа компании, на которую он работает, но заверил, что не предаст своих поклонников и, хотя он не будет делать ремейк Yakuza, он будет придерживаться той же линии при создании своей следующей игры:

Очевидно, что мы не будем создавать что-то точно такое же, но я понимаю, что есть ожидания людей, основанные больше на мне как создателе и моей личности. В этом смысле я не предам своих поклонников, я создам что-то со своей индивидуальностью, сделаю драматическую игру, и все такое, и мой вкус и индивидуальность будут отражены в игре. Я не могу точно сказать, какой это будет жанр или какой будет игра, но я не предам своих поклоннико.

Нагоси отметил, что это совпадает с целью NetEase по глобальному расширению бизнеса, и для этого им нужны предложения, подобные тем, что поступили от японского разработчика, известного тем, что привел к успеху на Западе такую японскую франшизу, как Yakuza:

NetEase очень амбициозна и хочет расширить свой бизнес, добиваясь успеха по всему миру, включая категорию консольных игр, что совпадает с нашими стремлениями. Поэтому, когда мы начали наши разговоры, мы согласовали наши цели и направления, к которым мы стремимся. Мы были практически едины с самого начала, и в дальнейшем, когда у нас были встречи друг с другом, мы убеждались, что движемся к той цели, которую поставили перед собой.