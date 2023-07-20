RGG не планирует возвращать женских персонажей из первых частей Yakuza в новых играх ©

Серия Yakuza, теперь уже Like a Dragon, в последнее время переживает большой подъем известности, позволяя новым игрокам со всего мира познакомиться со знаменитыми персонажами. В недавнем интервью компания RGG заявила, что разработчики не планируют возвращать женских персонажей, такие как Саяма Каору.

Эта информация получена из интервью One More Game с директором студии RGG Масаёси Ёкоямой и главным продюсером серии Yakuza Хироюки Сакамото.

Отвечая на вопрос о цитате, в которой Кирю рассказывает о том, как он однажды сделал кому-то предложение, Ёкояма заявил: "Это не попытка вернуть прежних женских персонажей, как все ожидают Саяму Каору или других популярных женских персонажей, такого плана нет".

В качестве конкретного примера Ёкояма приводит специального агента из Yakuza Kiwami 2 и Yakuza 3 Саяму Каору. Этот персонаж, скорее всего, упоминается в связи с появившимися ранее предположениями о том, что между ней и Кирю были романтические отношения, которые RGG не подтверждает и не опровергает. Вместо этого они просто заявили, что это был один из комментариев, который показался им забавным, и что они не будут развивать эту тему.

Подтверждение того, что действие следующей игры Yakuza будет происходить в Америке, по крайней мере, частично, дает Кирю и Ичибану массу возможностей встретить множество новых интересных людей. Похоже, что RGG хочет двигаться вперед в надежде найти что-то новое, а не тянуть старых персонажей только ради ностальгии.