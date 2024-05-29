SEGA не хотела откровенных любовных сцен в Yakuza и даже собиралась запретить использование розового цвета в борделях

Серия Yakuza / Like A Dragon получила международный успех благодаря захватывающим сюжетным линиям, игровому процессу и готовности осветить зрелые темы, такие как преступность, насилие и секс.
Однако, учитывая популярность франшизы, добиться согласия Sega на появление таких тем в серии оказалось гораздо сложнее, чем можно себе представить.
В недавнем выпуске Weekly Ochiai бывший главный креативный директор Sega и создатель серии Yakuza / Like a Dragon Тосихиро Нагоси рассказал о борьбе за включение секс-работников в игру:
Когда в игре есть места, связанные с проституцией, очевидно, не может быть и речи о том, чтобы визуально изобразить то, что происходит внутри. Поэтому я сделал так, что персонаж входит, встречает женщину, и сцена исчезает на полностью розовом экране.
Вы могли бы предположить, что этого будет достаточно, чтобы успокоить Sega, но это произвело обратный эффект:
В итоге на это указали как на проблему, а когда я спросил, почему, мне ответили, что это потому, что розовый цвет ассоциируется с сексом. Это переросло в ссору, и я сказал: «Вы можете считать розовый цвет сексуальным, но это только ваше мнение. В мире так много розовых вещей, неужели вы возбуждаетесь каждый раз, когда видите их?". Это была довольно забавная ссора. Но с моей стороны я не пытался проталкивать эти вещи как шутку. Это были вещи, которые я считал приемлемыми после того, как правильно оценил их, исходя из своих моральных принципов и ценностей. Поэтому я оставался упрямым и боролся до конца.
Для него игры превыше всякого низменного. Каждый кастинг превозмогал, тысячи претенденток через себя пропустил, бедняга. Настоящий геймер.