SEGA не хотела откровенных любовных сцен в Yakuza и даже собиралась запретить использование розового цвета в борделях

Ремейк первой части Yakuza, вышедшей на PlayStation 2 в 2006 году. Сюжет повествует о бывшем члене японской мафии - Кадзума Кирю. Отсидев 10 лет за убийство, герой отправляется на поиски своей подруги, пропавшей несколько лет назад.

Помимо улучшенной графики в Kiwami появилось огромное количество нового контента. Серьёзно улучшен и расширен оригинальный сюжет, добавлено более часа дополнительных сюжетных кат-сцен на движке игры. Боевая система такая же, как в Yakuza 0, в которой главный герой может переключаться между разными боевыми стилями. Также было добавлено 10 новых мини-игр и более десятка новых побочных заданий.