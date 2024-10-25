Yakuza Kiwami добралась до Nintendo Switch

Франшиза Yakuza в последние годы стала очень популярной практически на всех платформах, хотя на Nintendo Switch она отсутствовала — до сих пор. В августе было объявлено, что Sega наконец-то выпустит серию Yakuza на Switch в октябре с Yakuza Kiwami, и она наконец стала доступна на гибридной консоли Nintendo.

Ремейк оригинальной игры Yakuza, Yakuza Kiwami переносит игроков в небольшой, но насыщенный открытый мир Камурочо, где главный герой Казума Кирю играет главную роль в одной из своих самых ранних криминальных саг. Ремейк также включает новый сюжетный контент, посвященный Акире Нишкияме и Горо Мадзиме, в то время как последний также представлен как повторяющийся случайный враг, с которым Кирю приходится неоднократно сражаться.

Yakuza Kiwami также доступна на PS4, Xbox One и ПК.