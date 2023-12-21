Продажи экшена Yakuza: Like a Dragon превысили 1.8 млн копий

Sega поделилась достижениями Yakuza: Like a Dragon, объявив, что по состоянию на декабрь 2023 года игра разошлась в количестве 1,8 миллиона копий по всему миру, при этом 400 тысяч копий было продано на территории Японии.
Этот результат был достигнут с момента релиза в Японии в январе 2020 года на платформе PlayStation 4. Первоначально Yakuza: Like a Dragon завоевала верхние строчки местного чарта, реализовав 300 тысяч копий. В ноябре того же года игра была представлена в Европе, включая версии для PC и Xbox.
Sega активно фокусируется на продвижении игр для PC, особенно в азиатском регионе, и придает большое значение поддержке различных языков. Последние японские проекты этой компании могут порадовать наличием официального перевода на русский язык.
Отличная игра, жаль цифры продаж маленькие
Да, я кайфовал от игры) Это первая часть якудзы в которую я играл, остался в восторге. Думаю вернуться к ней, потому что застрял на том моменте где нужно развивать магазин