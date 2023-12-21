Продажи экшена Yakuza: Like a Dragon превысили 1.8 млн копий

Седьмая часть игры в основной серии Yakuza.

На этот раз игроки берут под своё управление Итибана Касуги, персонажа известного игрокам по коллекционной карточной игре Yakuza Online. Итибан Касуга ранее взял на себя вину за преступление, которого он не совершал и был приговорён к 18 годам тюрьмы. Он отсидел весь срок и вернулся в общество, где выяснилось, что его никто не ждал, а его клан был уничтожен человеком, которого он уважал больше всех. Теперь ему необходимо узнать, почему была предана его семья, а также попытаться вернуть свою прежнюю жизнь.

Все события игры разворачиваются в городе Иокогама, который расположен к югу от Токио. Здесь вы можете сражаться с врагами, открывать для себя уникальные побочные истории, гонять на картах по городу, посетить игровой цент и сыграть там в классические игры SEGA или просто ходить и любоваться видами современного японского города.

Также стоит отметить, что боевая система проекта претерпела серьёзные изменения и стала пошаговой.