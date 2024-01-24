Представлен задорный геймплейный трейлер Yet Another Fantasy Title - пародийной ролевой игры с открытым миром

Издательство Games Operatorsr, ответственные за Rustler, и разработчики из польской студии Atomic Wolf представили первый геймплейный трейлер своей пародийной ролевой игры с открытым миром - Yet Another Fantasy Title
События Yet Another Fantasy Title развертываются в абсурдной фэнтезийной вселенной, насыщенной многочисленными отсылками к современной поп-культуре, средневековой музыке и юмором.
Игроку предоставляется роль разбойника, которого в обычной RPG обычно бы убили в рамках побочного квеста. Но в этой игре он случайно убивает героя, которому предстояло спасти мир.
Игра должна выйти на ПК и совсем скоро станет доступна демоверсия.
Выглядит как Rustler 2
О я уже и забыл про эту игру в стиле старого гта но в магическом мире. Анонс был в 22 году.
подожду обзоров