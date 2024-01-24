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об игре
Yet Another Fantasy Title TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир, Юмор
5.9 7 оценок

Представлен задорный геймплейный трейлер Yet Another Fantasy Title - пародийной ролевой игры с открытым миром

butcher69
Новости

Издательство Games Operatorsr, ответственные за Rustler, и разработчики из польской студии Atomic Wolf представили первый геймплейный трейлер своей пародийной ролевой игры с открытым миром - Yet Another Fantasy Title

События Yet Another Fantasy Title развертываются в абсурдной фэнтезийной вселенной, насыщенной многочисленными отсылками к современной поп-культуре, средневековой музыке и юмором.

Игроку предоставляется роль разбойника, которого в обычной RPG обычно бы убили в рамках побочного квеста. Но в этой игре он случайно убивает героя, которому предстояло спасти мир.

Игра должна выйти на ПК и совсем скоро станет доступна демоверсия.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Spillik

Выглядит как Rustler 2

1
D2werty

О я уже и забыл про эту игру в стиле старого гта но в магическом мире. Анонс был в 22 году.

0
Zlobin_Evgeny

подожду обзоров

0