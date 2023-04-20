Создатели Ys 10: Nordics рассказали несколько новых подробностей о персонажах и новых механиках ©

Игра Ys 10: Nordics от компании Falcom выглядит вполне неплохо на своем пути к выходу в конце этого года в Японии. Разработчик поделился новыми подробностями о персонажах и механике геймплея. Доги, лучший друг Адола, возвращается и по-прежнему достаточно силен, чтобы пробивать стены.

Среди новых персонажей, представленных в игре, - Глен Берге, член отряда дружинников Карнака и позитивный человек, который докапывается до сути вещей. Розалинда Лазвели, по прозвищу Роза, является "девушкой с плаката" таверны Лазвели и несколько обеспокоена тем, что Адол в своем возрасте пустился в приключения. Круз Карпент близок с Гленом и Розалиндой и любит читать, хотя он также является наследником компании Карнака Карпента.

Что касается новой механики, игроки могут обнаружить предметы старины, чтобы использовать новые действия маны. Есть Mana String, которая позволяет цепляться за точки, а когда она становится сильнее, вы можете даже тянуть предметы и переключатели. В мини-игре Mana Ride Адол и Карья используют доску Гримбл, чтобы скользить по воде и ветру. Она также может подниматься в воздух с помощью фонтанов ветра, а после модернизации приобретает способность двигаться задним ходом.

Mana Burst - это атака зарядом, которая высвобождает огонь, как у Адола, или лед, как у Карджи, нанося урон врагам в радиусе действия. При исследовании подземелий вы можете сжигать огнем мешающие растения или использовать лед в качестве платформы. Действия маны улучшаются с помощью каменных скрижалей, найденных по всему миру.

Ys 10: Nordics выйдет на PS4, PS5 и ПК. Дата выхода игры во всем мире еще не подтверждена.