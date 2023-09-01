Японская ролевая игра Ys 10: Nordics получила трейлер с английскими субтитрами ©

Сегодня компания Nihon Falcom выпустила трейлер для своей грядущей экшен JRPG Ys X: Nordics. Он уже был показан ранее, но был полностью на японском и в этот раз в ролик были добавлены английские субтитры.

Видеоролик знакомят нас с персонажами, с которыми мы встретимся в новом приключении традиционного героя серии Адола Кристина, на этот раз в паре с героиней Карья, похожей на викинга.

Мы также сможем увидеть геймплей, и все это венчает потрясающая музыка от неизбежной команды Falcom Sound Team jdk.

Конечно, следует учитывать, что, хотя Clouded Leopard выпускает трейлеры на английском языке для азиатского рынка, у нее нет лицензии на выпуск самой игры, локализованной на английский язык. Придется ждать от NIS America.