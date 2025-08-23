ЧАТ ИГРЫ
Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.2 71 оценка

Представлен геймплей Земского собора, духовного наследника Смуты

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появился новый геймплейный ролик исторической ролевой игры Земский собор, разработкой которой занимается студия. Видео было эксклюзивно опубликовано в группе VK Play.

В ролике продемонстрировано прохождение одного из заданий за главного героя, казака Киршу. Сперва персонаж пытается попасть в крепость через главные ворота, но его не впускают. Ему приходится искать обходной путь, проламывая саблей хлипкий забор и проникая во внутренний двор. После этого он вступает в бой с несколькими противниками, используя как холодное, так и огнестрельное оружие.

Далее следуют кат-сцены с участием исторических личностей, в том числе Дмитрия Трубецкого. По завершении диалогов начинается новое задание, в котором Кирша помогает другим казакам отбить нападение стрельцов на лагерь. В сражениях герой активно применяет саблю, пистолет и различные боевые приемы, включая увороты и контратаки.

Разработчики отмечают, что показанная версия игры не является финальной. Земский собор создается на движке Unreal Engine 5.

Vantor

Если вы критикуете то вы иноагенты.Скоро так все будут говорить.

5
MistaSpider

Земский собор создается на движке Unreal Engine 5.

как-то вообще не скрeпно получается… не по православному

5
ЩербаньИгорьПетрович

ну понятно что на американском движке софте и ПК. А мы то думали на чем же, но спасибо просветил, одна загадка столетия разгадана.

VenomTRat

Пока смутило только то, что враги вообще не атакуют и не парируют. В смуте постоянно приходилось ловить на контр удары и уходить от атак + дальнобойные были, что за спинами прятались и шмаляли. Тут чет стоят и огребают без сопротивления , надеюсь чисто из-за уровня сложности, как обычно в демонстрациях бывает

4
Господин Никто

Я смотрю ассеты решили не менять и перекинули те что были в Смуте

3
VenomTRat

Действительно, ведь когда делаешь две игры в одном историческом сеттинге, в одно время, в одном месте, ассеты обычно рисуешь с 0 для каждой игры )

3
Nodas
ассеты решили не менять

А что там должны были поменять, если все происходит паралельно со смутой ? Ну вот логически подумай

1
Ольга Бузова
разработкой которой занимается студия

Ого какой прогресс

2
Kollich

Добавьте уже современный ручной пулемет в игру. По сюжету обыграйте машиной времени и помощью потомков. В идеале чтоб врагов разрывало как можно реалистичнее. Так хоть какая то аудитория будет, а не бесконечный хейт за распил бюджета😄

2
Коля Кощей

Ого, конвейер разогреваетчя

1
InkubatorKlef

духовный наследник,будто смута вышла 20 лет назад

mrPickles666

Наконец-то сиквел gulman dark ages подвезли. Ждем всем селом!