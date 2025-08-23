Представлен геймплей Земского собора, духовного наследника Смуты

В сети появился новый геймплейный ролик исторической ролевой игры Земский собор, разработкой которой занимается студия. Видео было эксклюзивно опубликовано в группе VK Play.

В ролике продемонстрировано прохождение одного из заданий за главного героя, казака Киршу. Сперва персонаж пытается попасть в крепость через главные ворота, но его не впускают. Ему приходится искать обходной путь, проламывая саблей хлипкий забор и проникая во внутренний двор. После этого он вступает в бой с несколькими противниками, используя как холодное, так и огнестрельное оружие.

Далее следуют кат-сцены с участием исторических личностей, в том числе Дмитрия Трубецкого. По завершении диалогов начинается новое задание, в котором Кирша помогает другим казакам отбить нападение стрельцов на лагерь. В сражениях герой активно применяет саблю, пистолет и различные боевые приемы, включая увороты и контратаки.

Разработчики отмечают, что показанная версия игры не является финальной. Земский собор создается на движке Unreal Engine 5.