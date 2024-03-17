Авторы Genshin Impact анонсировали новое закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse объявила о начале закрытого бета-тестирования своей грядущей экшен-RPG Zenless Zone Zero, регистрация на которое доступна уже сейчас.

Новый этап тестирования будет называться "Amplifying Test", и вы уже можете зарегистрироваться на официальном сайте. На данный момент дата начала бета-тестирования не объявлена.

Стоит отметить, что если PS5-версия Zenless Zone Zero была анонсирована на январской PlayStation State of Play, то бета-версия будет доступна только на ПК, iOS и Android.

HoYoverse обещает, что новый этап бета-тестирования принесет "значительные изменения" в бои и систему исследования пустоты.

Мы также познакомимся с новым персонажем и новой фракцией, специальным отрядом криминальных расследований общественной безопасности Нового Эриду.

Модернизированная система глубокого погружения Hollow принесет новую боевую задачу под названием Shiyu Defense и новые боевые миссии. Новая система позволит игрокам сразу перейти к битве с боссом без каких-либо промежуточных шагов.

По мнению HoYoverse, это значительно улучшит общий игровой процесс. Боевой дизайн также определяется как "более динамичный, максимально захватывающий как для новичков, так и для хардкорных игроков, особенно в миссиях Rally Missions и Hollow Zero".

И наконец, в Новом Эриду будет больше событий городской жизни и городского управления.