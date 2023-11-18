Авторы Zenless Zone Zero раскрыли информацию об одном из персонажей и дате закрытого бета-тестирования

Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail компания HoYoverse только что начали представлять участников своей новой игры Zenless Zone Zero, начиная с Билли.

Его полное имя - Билли Кид (вдохновение вполне очевидно), и он боевой андроид, хотя ему больше нравится называться интеллектуальным тактическим юнитом.

Он работает в агентстве Gentle House AKA Cunning Hare и выглядит как Vash the Stampede, если бы у него были части меча.

Его описывают как "красивого киборга с непринужденным и беззаботным характером", и он, безусловно, должен быть крутым и забавным. Он называет себя одним из Рыцарей Звездного Света и сражается с двумя сделанными на заказ крупнокалиберными револьверами, которые он называет "девочками".

Говорят, что он способен принять любой вызов, когда становится серьезным, несмотря на то, что выглядит ненадежным.

Помимо трейлера с участием Билли, мы также узнали дату начала следующего закрытого бета-тестирования под кодовым названием "Equalizing Test". Оно начнется 24 ноября.

Если вы не знакомы с Zenless Zone Zero, то это новая ролевая игра в жанре городского фэнтези. Это будет free-to-play с неизбежными микротранзакциями.