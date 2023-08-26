Более 20 минут геймплея Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact ©

На YouTube-канале IGN появилось продолжительное геймплейное видео Zenless Zone Zero, снятое с демонстрационного ролика, представленного на выставке Gamescom 2023, которая сейчас проходит в Кельне.

Таким образом, видеоролик дает нам возможность еще раз познакомиться с предстоящим бесплатным экшеном с городским сеттингом от компании Hoyoverse, создавшей Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Начальная часть ролика состоит, по сути, из обучающей части, которой предшествуют кинематографические и другие комиксовые сцены с участием некоторых персонажей игры, а затем следует схватка с боссом. В последние минуты нам предлагается более спокойный отрезок исследования Нового Эридиума - мегаполиса, на фоне которого разворачиваются события игры.

Анонсированная в прошлом году Zenless Zone Zero (часто сокращенно ZZZ) - это экшен, значительно отличающийся от Hoyoverse's Genshin Impact и Honkai: Star Rail как своим городским сеттингом, так и игровым процессом, который кажется более ориентированным на экшен.

В игре мы будем играть за Прокси - людей, которые помогают другим исследовать альтернативные измерения, называемые Hollow, кишащие монстрами и мародерами, известными как Hollow Raiders. В этом обличье нам предстоит вступить в контакт с различными группировками и бандами Нового Эриду, которые образуют колоритный состав играбельных персонажей.

Zenless Zone Zero находится в разработке для ПК, iOS, Android и других платформ, которые еще не объявлены, в том числе, вероятно, и для PS5. Дата выхода игры пока не определена, однако в прошлом году было проведено первое бета-тестирование игры, что говорит о том, что разработка идет полным ходом.