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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.3 111 оценок

Игрокам бесплатной новинки Zenless Zone Zero раздают подарки

Simple Jack
Новости

Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail благодарят сообщество за поддержку своей новой экшен-RPG

Новую игру Zenless Zone Zero скачали 50 млн раз по всему миру, сообщили разработчики в соцсетях. Команда поблагодарила пользователей за поддержку и разослала награду.

Всем активным геймерам дарят 1,6 тыс. полихромов — местной валюты. Они придут по внутриигровой почте, а получить их могут все, кто достиг первого уровня Интернота.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Без негатива

Казино раздает крутки для мамонтов чтобы те больше крутили

0
Janekste

Каеф! Крутить я люблю. Тем более нахаляву.

0
Кроллег

По сути - десять круток чтобы наверняка получить Антона.

-1
Арапет

а Ашота , со скольки круток смогу получить?

-1
Niphestotel Арапет

Там есть перс Антон Иванов, ваша шутка не в тему)

0
Angel LIFE Niphestotel

Когда-нибудь, русские будут ассоцироваться, не только медведями

-3
AndrewSolt Angel LIFE

Там и медведь есть, причем в той же фракции)

0
Janekste Angel LIFE

Очень надеюсь, что такого никогда не случится, ведь медведи, водка, балалайка - это круто! Мне бы не хотелось, чтоб однажды такие ассоциации исчезли.

-1
VIGITAL1

Кто гамает?хорошая игра ?

-2
Niphestotel

Мне зашла)

0
Janekste

Игра афигенна. Я в тотальном восторге. Прекрасный сюжет, сильная боевая система, крутой графон, и всё это бесплатно. Никаких 70 баксов с тебя никто не требует. Одним словом - райское наслаждение, а не игра.

-1