Игрокам бесплатной новинки Zenless Zone Zero раздают подарки

Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail благодарят сообщество за поддержку своей новой экшен-RPG

Новую игру Zenless Zone Zero скачали 50 млн раз по всему миру, сообщили разработчики в соцсетях. Команда поблагодарила пользователей за поддержку и разослала награду.

Всем активным геймерам дарят 1,6 тыс. полихромов — местной валюты. Они придут по внутриигровой почте, а получить их могут все, кто достиг первого уровня Интернота.