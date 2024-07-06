Игрокам бесплатной новинки Zenless Zone Zero раздают подарки

Разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail благодарят сообщество за поддержку своей новой экшен-RPG
Новую игру Zenless Zone Zero скачали 50 млн раз по всему миру, сообщили разработчики в соцсетях. Команда поблагодарила пользователей за поддержку и разослала награду.
Всем активным геймерам дарят 1,6 тыс. полихромов — местной валюты. Они придут по внутриигровой почте, а получить их могут все, кто достиг первого уровня Интернота.
Казино раздает крутки для мамонтов чтобы те больше крутили
Каеф! Крутить я люблю. Тем более нахаляву.
По сути - десять круток чтобы наверняка получить Антона.
а Ашота , со скольки круток смогу получить?
Там есть перс Антон Иванов, ваша шутка не в тему)
Когда-нибудь, русские будут ассоцироваться, не только медведями
Там и медведь есть, причем в той же фракции)
Очень надеюсь, что такого никогда не случится, ведь медведи, водка, балалайка - это круто! Мне бы не хотелось, чтоб однажды такие ассоциации исчезли.
Кто гамает?хорошая игра ?
Мне зашла)
Игра афигенна. Я в тотальном восторге. Прекрасный сюжет, сильная боевая система, крутой графон, и всё это бесплатно. Никаких 70 баксов с тебя никто не требует. Одним словом - райское наслаждение, а не игра.