miHoYo открыла регистрацию на второе закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero

Компания miHoYo объявила о начале второго закрытого бета-тестирования экшен-ролевой игры в жанре фэнтези Zenless Zone Zero, известного также как " Equalizing Test ". Тест пройдет на ПК, iOS и Android. Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас на официальном сайте игры. Время и график проведения теста будут объявлены позднее.
В последней бета-версии игры игроки смогут познакомиться с новой сюжетной главой, в центре которой находится компания Belobog Heavy Industries - одна из основных фракций в игре. Благодаря целому ряду захватывающих игровых механик, добавленных в новую бету, игроки смогут проникать в прокси-сеть, известную как Inter-Knot, и выполнять необычные поручения, а также сыграть в аркадные игры с друзьями, погладить милых зверушек и побродить по оживленной Шестой улице.
Zenless Zone Zero будет доступна для консолей, ПК и мобильных устройств. Информация о дате релиза пока не разглашается.
Как обычно, ссылку закинуть впадлу автору?
Лень уже загуглить? Может еще надо чтоб и в попу поцеловали?
ты ща внутре или по жизни такой?это новость о регистрации,без самой ссылки на эту регистрацию.2+2 сможешь осилить?ну что за клоунада...
херню написал,лучше бы промолчал
Лично жду Муген, так как на его фоне Zenless выглядит скучновато.
Они переименовались вроде. С михуё в хуевёрс.
Нет, Михалычи как были так и остались, а Хоёверс это глобальная прокладка и ничего более.
ОткрыТла
Для донатеров и стримаков я так понимаю? Первые профинансируют, вторые прорекламируют))
Либо для обычных людей, которым не лень оставить заявку.
На ЗБТ обычных людей практически не берут
вообще не берут если что
Ну не знаю. Что в геншине в збт участвовал, что в Хонкае на двух збт был
кто вам такую чушь сказал?в стольких збт был,что и все не вспомню!так что не надо тут!
Ну попытка не пытка, на ЗБТ предыдущих игр уже попадал, может и тут повезёт.
И как регаться?!
очередная хунта с гачей...
И тут Белобог? Шутки про ZZZ выходят на новый уровень. :))
Впрочем, данная игра мне как-то не слишком интересна.
че там тестить ? это же кал , можно закрывать прожект и начинать разработку настоящих игор
Вот ты на ПГ написал.. они это обязательно прочтут. Потом основательно всё обдумают. И таки решат ЗАКРЫТЬ ПРОЕКТ И НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ НАСТОЯЩИХ ИГР.