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Zenless Zone Zero TBA
7.7 50 оценок

miHoYo открыла регистрацию на второе закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero

Gruz_
Новости

Компания miHoYo объявила о начале второго закрытого бета-тестирования экшен-ролевой игры в жанре фэнтези Zenless Zone Zero, известного также как " Equalizing Test ". Тест пройдет на ПК, iOS и Android. Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас на официальном сайте игры. Время и график проведения теста будут объявлены позднее.

В последней бета-версии игры игроки смогут познакомиться с новой сюжетной главой, в центре которой находится компания Belobog Heavy Industries - одна из основных фракций в игре. Благодаря целому ряду захватывающих игровых механик, добавленных в новую бету, игроки смогут проникать в прокси-сеть, известную как Inter-Knot, и выполнять необычные поручения, а также сыграть в аркадные игры с друзьями, погладить милых зверушек и побродить по оживленной Шестой улице.

+ ещё 6 картинок

Zenless Zone Zero будет доступна для консолей, ПК и мобильных устройств. Информация о дате релиза пока не разглашается.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Niphestotel

Как обычно, ссылку закинуть впадлу автору?

10
JerzyToad

Лень уже загуглить? Может еще надо чтоб и в попу поцеловали?

-16
Pa-Shady JerzyToad

ты ща внутре или по жизни такой?это новость о регистрации,без самой ссылки на эту регистрацию.2+2 сможешь осилить?ну что за клоунада...

3
Виталий Косьяненко JerzyToad

херню написал,лучше бы промолчал

2
Лунамария

Лично жду Муген, так как на его фоне Zenless выглядит скучновато.

5
Porsche911GT3RS

Они переименовались вроде. С михуё в хуевёрс.

4
Hog2012

Нет, Михалычи как были так и остались, а Хоёверс это глобальная прокладка и ничего более.

1
Ольга Бузова

ОткрыТла

2
Jarvis666

Для донатеров и стримаков я так понимаю? Первые профинансируют, вторые прорекламируют))

0
EnerJy48

Либо для обычных людей, которым не лень оставить заявку.

2
Jarvis666 EnerJy48

На ЗБТ обычных людей практически не берут

1
drhto Jarvis666

вообще не берут если что

1
EnerJy48 Jarvis666

Ну не знаю. Что в геншине в збт участвовал, что в Хонкае на двух збт был

0
Pa-Shady drhto

кто вам такую чушь сказал?в стольких збт был,что и все не вспомню!так что не надо тут!

0
Hog2012

Ну попытка не пытка, на ЗБТ предыдущих игр уже попадал, может и тут повезёт.

0
РикоЧико

И как регаться?!

0
FlyRazer

очередная хунта с гачей...

-1
Кей Овальд

И тут Белобог? Шутки про ZZZ выходят на новый уровень. :))
Впрочем, данная игра мне как-то не слишком интересна.

-1
Арт к
-3
Wolfenstein

че там тестить ? это же кал , можно закрывать прожект и начинать разработку настоящих игор

-13
Panzerfaust316

Вот ты на ПГ написал.. они это обязательно прочтут. Потом основательно всё обдумают. И таки решат ЗАКРЫТЬ ПРОЕКТ И НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ НАСТОЯЩИХ ИГР.

0