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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 534 оценки

Подробности коллаборации Zenless Zone Zero и "Додо Пиццы"

Solstice Solstice
Условия проведенияакции в коллаборации Zenless Zone Zero и «Додо Пиццы»
Условия проведенияакции в коллаборации Zenless Zone Zero и «Додо Пиццы»

Акция пройдет с 15 июля по 15 августа

Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали коллаборацию франшизы с сетью ресторанов «Додо Пицца». В честь акции, которая пройдет с 15 июля по 15 августа, организаторы выпустили трейлер.

Мероприятие пройдет на территории России и Беларуси. Посетителей ждут брелки, различные фигурки по экшену, а также внутриигровые награды в Zenless Zone Zero.

Сеть ресторанов «Додо Пицца» раскроет больше подробностей акции в ближайшее время. Весной 2025 года «Магнит» провел коллаборацию с другой популярной гача-игрой — Genshin Impact.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
agula98

Додо пицца давно стала оверпрайсом и скатилась в кал

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SaDaR

ну хз, 3 пиццы за 1400, т.е. ~ 1.8 кг по-моему более менее адекватно. Да и на вкус тоже самое, что и раньше, не знаю как у вас там

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