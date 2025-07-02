Подробности коллаборации Zenless Zone Zero и "Додо Пиццы"

Акция пройдет с 15 июля по 15 августа
Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали коллаборацию франшизы с сетью ресторанов «Додо Пицца». В честь акции, которая пройдет с 15 июля по 15 августа, организаторы выпустили трейлер.
Мероприятие пройдет на территории России и Беларуси. Посетителей ждут брелки, различные фигурки по экшену, а также внутриигровые награды в Zenless Zone Zero.
Сеть ресторанов «Додо Пицца» раскроет больше подробностей акции в ближайшее время. Весной 2025 года «Магнит» провел коллаборацию с другой популярной гача-игрой — Genshin Impact.
Додо пицца давно стала оверпрайсом и скатилась в кал
ну хз, 3 пиццы за 1400, т.е. ~ 1.8 кг по-моему более менее адекватно. Да и на вкус тоже самое, что и раньше, не знаю как у вас там