Подробности коллаборации Zenless Zone Zero и "Додо Пиццы"

Условия проведенияакции в коллаборации Zenless Zone Zero и «Додо Пиццы»

Акция пройдет с 15 июля по 15 августа

Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали коллаборацию франшизы с сетью ресторанов «Додо Пицца». В честь акции, которая пройдет с 15 июля по 15 августа, организаторы выпустили трейлер.

Мероприятие пройдет на территории России и Беларуси. Посетителей ждут брелки, различные фигурки по экшену, а также внутриигровые награды в Zenless Zone Zero.

Сеть ресторанов «Додо Пицца» раскроет больше подробностей акции в ближайшее время. Весной 2025 года «Магнит» провел коллаборацию с другой популярной гача-игрой — Genshin Impact.