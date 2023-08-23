Создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail показали шесть минут геймплея Zenless Zone Zero ©

Вслед за анонсом линейки HoYoverse на Gamescom 2023 компания-разработчик представила новый геймплейный ролик грядущей игры в жанре городского фэнтези Zenless Zone Zero.

Дата выхода пока не известна, но трейлер и геймплейный ролик с выставки Gamescom 2023 выглядят интригующе. Новый геймплей показывает, как работает Drive Tuning в музыкальном магазине, и позволяет заглянуть в некоторые мини-игры. Мы также получим возможность увидеть напряженную схватку с боссом и познакомиться с боевыми действиями Zenless Zone Zero.

В то время как Genshin Impact и Honkai Star Rail уже вышли или выйдут на PlayStation, о точной дате релиза Zenless Zone Zero, которая подтверждена только для ПК и iOS, пока ничего не известно.