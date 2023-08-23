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Zenless Zone Zero 2023 г.
7.8 38 оценок

Создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail показали шесть минут геймплея Zenless Zone Zero

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butcher69
Новости

Вслед за анонсом линейки HoYoverse на Gamescom 2023 компания-разработчик представила новый геймплейный ролик грядущей игры в жанре городского фэнтези Zenless Zone Zero.

Дата выхода пока не известна, но трейлер и геймплейный ролик с выставки Gamescom 2023 выглядят интригующе. Новый геймплей показывает, как работает Drive Tuning в музыкальном магазине, и позволяет заглянуть в некоторые мини-игры. Мы также получим возможность увидеть напряженную схватку с боссом и познакомиться с боевыми действиями Zenless Zone Zero.

В то время как Genshin Impact и Honkai Star Rail уже вышли или выйдут на PlayStation, о точной дате релиза Zenless Zone Zero, которая подтверждена только для ПК и iOS, пока ничего не известно.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Janekste

Виузальный стиль впечатляет. Очень классно смотрится для условно-бесплатного проекта. Да и в целом круто, что бесплатные игры наконец начали делать нормальными. Жду.

2
Korn_Katar

Определённо, выглядит любопытно.

1
Гремлин666

Мульти-японские анимашки - ничего интересного!!!!!!!!!!

-6
Janekste

Почему же ничего интересного? Аргументируй!

0
Hog2012 Janekste

У "таких" аргументов нет.

0
Гремлин666 Janekste

Меня такая шняга не интересует, вот и всё

1
AndralStormborn Гремлин666

Но это не японские, а китайские

0