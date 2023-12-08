Стильный трейлер Zenless Zone Zero с эффектными битвами

Студия miHoYo была представлена на церемонии награждения лучших игр года — The Game Awards. В рамках этого мероприятия разработчики известных проектов, таких как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, представили свой следующий амбициозный проект — Zenless Zone Zero. Новый стильный трейлер обещает скорый релиз игры, запланированный на 2024 год.

Свежий ролик Zenless Zone Zero демонстрирует разнообразную киберпанк вселенную, где игроки смогут управлять уникальными персонажами, каждый из которых обладает собственным стилем игры и набором навыков. В трейлере показаны схватки некоторых из них с рядовыми врагами и опасными боссами.

Разработчики обещают выпустить игру Zenless Zone Zero в 2024 году. Она будет полностью бесплатной для игроков на ПК и мобильных платформах, а затем ожидается ее релиз на консолях.