СТРИМ: Вторая закрытая бета Zenless Zone Zero - стартуем с нуля, обсуждаем гачи и аниме

Кажется совсем недавно в лексикон широкого круга геймеров добавились такие слова как “гатча”, “вайфу-гейминг” и прочие термины адаптированные из азиатской игровой культуры. А уже сегодня мы с головой ныряем в новый крупный проект от HoYoverse. Мы получили доступ ко второй итерации бета-теста и спешим поделиться живым геймплеем со всеми любителями подобных игр!

Начнем с самого начала, оценим стартовую сюжетную цепочку, геймплей, боевую систему и местный аналоги молитв/призыва. Хотя…кого я обманываю? Будем оценивать местных вайфу и решать: стоят они слива всей зарплаты или нет =)

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Если вы хотите узнать подробнее о чем-то конкретном (боевке, стоимости доната, производительности и т.п.) оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту. постараемся на все ответить и показать настолько подробно, насколько позволяет контент второй закрытой беты!

Погружаться в мир вайфу-казино будет GRAF_RAGE, а морально поддерживать и контролировать не давать донатить будет 4efy (а может не будет, он птица гордая). Присоединяйтесь к нам в эту субботу, 25 ноября, на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!