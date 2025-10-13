ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 612 оценок

В трейлере Zenless Zone Zero показали нового персонажа Комано Манато

butcher69 butcher69

Компания HoYoVerse представила новый трейлер для Zenless Zone Zero, посвящённый персонажу Комано Манато, который станет доступен игрокам 15 октября вместе с обновлением версии 2.3.

В ролике герой предстает в необычном для ZZZ образе: он занимается домашними делами, заботится о детях и превращает приготовление рамена в увлекательную игру. Тёплая, семейная атмосфера видео заметно контрастирует с привычной динамикой проекта, где основной упор делается на сражения.

Поклонники положительно восприняли новый контент. В комментариях многие отметили, что Комано Манато — сильный герой, который не боится проявлять доброту, а некоторые даже шутливо предположили, что он мог бы стать отличным отцом. Вместе с тем, некоторые пользователи выразили лёгкое разочарование A-рангом персонажа, считая, что его потенциал можно было бы оценить выше.

Что касается игровых характеристик, Комано Манато обладает атрибутом огня и специализацией «разрушение», что делает его ценным дополнением для отрядов, нуждающихся в мощном уроне. Его способности позволят разнообразить стратегические комбинации и усилить эффективность команды в сложных боях.

С обновлением 2.3 Zenless Zone Zero продолжает радовать фанатов новыми героями и интересными механиками, а Комано Манато обещает стать одним из самых запоминающихся персонажей в игре.

11
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий