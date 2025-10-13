В трейлере Zenless Zone Zero показали нового персонажа Комано Манато

Компания HoYoVerse представила новый трейлер для Zenless Zone Zero, посвящённый персонажу Комано Манато, который станет доступен игрокам 15 октября вместе с обновлением версии 2.3.

В ролике герой предстает в необычном для ZZZ образе: он занимается домашними делами, заботится о детях и превращает приготовление рамена в увлекательную игру. Тёплая, семейная атмосфера видео заметно контрастирует с привычной динамикой проекта, где основной упор делается на сражения.

Поклонники положительно восприняли новый контент. В комментариях многие отметили, что Комано Манато — сильный герой, который не боится проявлять доброту, а некоторые даже шутливо предположили, что он мог бы стать отличным отцом. Вместе с тем, некоторые пользователи выразили лёгкое разочарование A-рангом персонажа, считая, что его потенциал можно было бы оценить выше.

Что касается игровых характеристик, Комано Манато обладает атрибутом огня и специализацией «разрушение», что делает его ценным дополнением для отрядов, нуждающихся в мощном уроне. Его способности позволят разнообразить стратегические комбинации и усилить эффективность команды в сложных боях.

С обновлением 2.3 Zenless Zone Zero продолжает радовать фанатов новыми героями и интересными механиками, а Комано Манато обещает стать одним из самых запоминающихся персонажей в игре.