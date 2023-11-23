Закрытое тестирование экшена Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact начнется 24 ноября

Zenless Zone Zero, следующий большой экшен от miHoYo Games, пока не имеет даты выхода. Однако уже открыт тестовый сервер Equalizing Test Server, закрытая бета-версия которого начнется 24 ноября в 6:00 по московскому времени для ПК, iOS и Android. Время окончания бета-тестирования будет объявлено позже.

Те, кто прошел предварительную регистрацию и был отобран для участия в тестировании, будут привязаны к первому устройству, с которого они войдут в систему. При использовании другого устройства учетная запись будет автоматически заблокирована на время проведения бета-теста. В связи с этим miHoYo рекомендует воздержаться от совместного использования учетных записей или торговли ими, а также от обмена приватными данными.

Игроки могут оставлять свои отзывы во внутриигровом меню. Что касается контента, то в игре появятся новые локации, босс "Неизвестный коррупционный комплекс", а также новые персонажи из Belobog Heavy Industries и Victoria Housekeeping.