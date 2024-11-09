Состоялся релиз 4X-стратегии Zephon от авторов Warhammer 40,000: Gladius

Proxy Studios, разработавшая Warhammer 40,000: Gladius, выпустила новую 4X-стратегию Zephon. В отличие от Gladius, новая игра происходит в уникальной вселенной, что позволит развивать её дальше.

Zephon переносит игроков в постапокалиптический мир, где остатки человечества пытаются выжить после катастрофы инопланетного происхождения. Игрокам предстоит управлять городом, вести тактические пошаговые бои, исследовать запретные технологии, взаимодействовать с необычными союзниками и решать дипломатические задачи. Мрачный мир наполнен мутировавшими существами, заброшенными боевыми роботами и выжившими инопланетянами, которые сражаются за жизнь.

Zephon предлагает богатую стратегическую глубину: более 50 уникальных боевых юнитов, 150 технологий, шесть климатических зон и 11 ресурсов для управления экономикой.