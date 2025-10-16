"Зимняя хижина": Отдых от суеты в диких условиях!

Друзья, разработка "Зимней хижины" (рабочее название!) кипит! Этот проект станет глотком свежего воздуха после "Храма Зеленой Луны".

Мы решили уйти от сложного сюжета, чтобы вы могли расслабиться и насладиться атмосферой дикой природы, выживанием в лесу и добычей ресурсов. Поверьте, это будет увлекательно!

В "Зимней хижине" вас ждет уникальное сочетание симулятора и выживания – два в одном! Мы уделим особое внимание окружению, пасхалкам и отсылкам (опыт "Храма Зеленой Луны" учтен!)

Сейчас вовсю работаем над сменой дня и ночи, а также динамической погодой. Это наш первый открытый мир, поэтому нюансов хватает! Погода будет реалистичной, с логичной сменой явлений, создавая полное погружение. Луна будет проходить разные фазы, ночи будут ясными или облачными... Казалось бы, просто, но дьявол, как всегда, в деталях!