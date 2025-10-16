ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.8 4 оценки

"Зимняя хижина": Отдых от суеты в диких условиях!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Друзья, разработка "Зимней хижины" (рабочее название!) кипит! Этот проект станет глотком свежего воздуха после "Храма Зеленой Луны".

Мы решили уйти от сложного сюжета, чтобы вы могли расслабиться и насладиться атмосферой дикой природы, выживанием в лесу и добычей ресурсов. Поверьте, это будет увлекательно!

В "Зимней хижине" вас ждет уникальное сочетание симулятора и выживания – два в одном! Мы уделим особое внимание окружению, пасхалкам и отсылкам (опыт "Храма Зеленой Луны" учтен!)

Сейчас вовсю работаем над сменой дня и ночи, а также динамической погодой. Это наш первый открытый мир, поэтому нюансов хватает! Погода будет реалистичной, с логичной сменой явлений, создавая полное погружение. Луна будет проходить разные фазы, ночи будут ясными или облачными... Казалось бы, просто, но дьявол, как всегда, в деталях!

NFiria

Когдаж вы наглотаетесь...Ладно бы хорошее было, так сделали шлак и понеслось

Olkon Games

Ценим вашу экспертную оценку. Продолжаем работать, чтобы и дальше вас удивлять.

HellowRainbow

Может, это подставная фирма для отмывания денег или наркотрафика

Дрочеслав сын Сергея HellowRainbow

ну типо на дропера оформили?

Neko-Aheron

Очередной мусор от окон геймс с будущим онлайном в 3 рыла

Olkon Games

Этого достаточно, чтобы вы, наш самый преданный поклонник, всегда нашли себе компанию!

вортигонт вортигонтович

конкурент лонг дакр? ну посмотрим...

Olkon Games

Не стали бы себя называть конкурентами Long dark, Зимняя хижина будет отличаться. Мы ей вдохновляемся, сейчас вся студия в нее играет)

David Linch Olkon Games

Желаю вашей студии удачи в создании такой игры.

Такие игры-действительно редкость в индустрии.

Жду с нетерпением релиза.

JustA_NiceGuy

Превратили новостной раздел в какой-то блог 🤦‍♂️

utmuk

Началось)

BigusDickus

глоток свежего воздуха после храма зелёной духоты необходим.