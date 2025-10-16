"Зимняя хижина": Отдых от суеты в диких условиях!

Друзья, разработка "Зимней хижины" (рабочее название!) кипит! Этот проект станет глотком свежего воздуха после "Храма Зеленой Луны".
Мы решили уйти от сложного сюжета, чтобы вы могли расслабиться и насладиться атмосферой дикой природы, выживанием в лесу и добычей ресурсов. Поверьте, это будет увлекательно!
В "Зимней хижине" вас ждет уникальное сочетание симулятора и выживания – два в одном! Мы уделим особое внимание окружению, пасхалкам и отсылкам (опыт "Храма Зеленой Луны" учтен!)
Сейчас вовсю работаем над сменой дня и ночи, а также динамической погодой. Это наш первый открытый мир, поэтому нюансов хватает! Погода будет реалистичной, с логичной сменой явлений, создавая полное погружение. Луна будет проходить разные фазы, ночи будут ясными или облачными... Казалось бы, просто, но дьявол, как всегда, в деталях!
Когдаж вы наглотаетесь...Ладно бы хорошее было, так сделали шлак и понеслось
Ценим вашу экспертную оценку. Продолжаем работать, чтобы и дальше вас удивлять.
Может, это подставная фирма для отмывания денег или наркотрафика
ну типо на дропера оформили?
Очередной мусор от окон геймс с будущим онлайном в 3 рыла
Этого достаточно, чтобы вы, наш самый преданный поклонник, всегда нашли себе компанию!
конкурент лонг дакр? ну посмотрим...
Не стали бы себя называть конкурентами Long dark, Зимняя хижина будет отличаться. Мы ей вдохновляемся, сейчас вся студия в нее играет)
Желаю вашей студии удачи в создании такой игры.
Такие игры-действительно редкость в индустрии.
Жду с нетерпением релиза.
Превратили новостной раздел в какой-то блог 🤦♂️
Началось)
глоток свежего воздуха после храма зелёной духоты необходим.