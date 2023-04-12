Zool Redimensioned 1992 г.
4.9 12 оценок

Классический платформер Zool Redimensioned отправится покорять консоли PlayStation

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ltdx
Новости

Издатель Secret Mode и разработчик Sumo Digital Academy выпустят осовремененную версию платформера Zool Redimensioned на PlayStation 5 и PlayStation 4 через PlayStation Store. Релиз на консолях Sony состоится уже 16 мая.

Zool Redimensioned — это переосмысление классической игры для Amiga 1992 года на современный лад. Обновленная версия дебютировала на PC (Steam) 18 августа 2021 года.

Игроков ждет более 28 испытаний в стиле ретро-платформеров, улучшенных для получения новых впечатлений, два основных режима игры, а также многочисленные секреты, испытания и достижения.

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