IO Interactive ради 007 First Light полностью переработали собственный движок

Прошло целых пять лет с тех пор, как IO Interactive впервые объявила о своем намерении взяться за проект 007, теперь известный как 007 First Light. Это гармоничное сочетание, ведь IO разрабатывает игры серии Hitman уже почти 25 лет. Но даже при всем этом опыте это всё равно было масштабной задачей.

Генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак рассказал:

Понимание интеллектуальной собственности, её хардкорного ядра было для нас очень важно. Это первый раз за более чем 25 лет существования, когда IO Interactive работает над чужой интеллектуальной собственностью, а не над собственной оригинальной интеллектуальной собственностью.



Мы всегда вкладываем в наши миры заботу и скрупулёзность. Но здесь мы хотим сделать это ещё больше из уважения к наследию этой фантастической интеллектуальной собственности, которая становилась всё лучше и лучше на протяжении всех этих лет. К ней нужно относиться с уважением, нужно вникать в её тонкости и стараться воздать ей должное.

007 First Light вобрала в себя всё, чему IO научилась, работая над серией Hitman, плюс к этому – консультации с создателями Джеймса Бонда, а также стремление к инновациям и новым творческим прорывам. Но создание First Light для IO не прошло без трудностей.

Были области, где мы понимали, что нам действительно нужно улучшить наше техническое мастерство. То, что вы видите, — это наш собственный движок. Он совершенно новый и переработан с нуля. Новая система анимации, новые боевые системы прицеливания и музыкальная система.



Мы хотели кинематографического опыта. Мы хотели создать игру, которая дышит. Иногда открывается уровень, и ты думаешь: «Хорошо, а как мне попасть на второй этаж?» Есть ли разные способы сделать это? Но иногда нам, как разработчикам, хочется иметь продуманный игровой процесс, например, боевые сцены и более камерные уровни, и мы хотим это контролировать.

007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.