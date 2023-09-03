1971: Indian Naval Front плучила обновление v1.1 в Steam ©

Инди-разработчик инди-игр NeSphere Interactive и издатель видеоигр Design Media & Edutainment Solutions сообщили, что они выпустили обновление v1.1 для своей военно-морской игры «1971: Indian Naval». Front», которое уже доступно для ПК в Steam.

1971: Indian Naval Front — это боевая игра от третьего лица с миссиями, вдохновленными реальными событиями. Возьмите под свое командование различные военно-морские подразделения, включая авианосцы, военные корабли, самолеты и вертолеты.

Новый патч 1.1 вносит существенные улучшения в игру, такие как улучшенное управление реактивными самолетами, реалистичное движение корабля, плавучесть, стрельба из корабельного оружия с видом от третьего лица, устранено ограничение FPS и поддержка контроллера для ПК.