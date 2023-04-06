1971: Indian Naval Front 05.04.2023
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Военно-морской экшен 1971: Indian Naval Front стал доступен для ПК в Steam

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monk70
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Инди-разработчик инди-игр Neosphere Interactive и издатель видеоигр Design Media & Edutainment Solutions объявили, что их военно-морской экшен «1971: Indian Naval Front» вышел для ПК в Steam.

1971: Indian Naval Front — это морская боевая игра от третьего лица, основанная на реальных событиях войны 1971 года. Игра позволяет вам изучать историю, переживая столкновение между Индией и Пакистаном.

В 1971: Indian Naval Front представлены культовые корабли ВМС Индии. Игрок может управлять более чем 40 аутентичными военно-морскими единицами, включая самолеты и вертолеты. Также включена мини-игра для разгадывания сообщений с кодировкой Морзе и прохождения уровней.

Особенности:

  • Играйте с легендарными кораблями ВМС Индии, такими как INS Vikrant, INS Rajput, INS Brahmaputra, INS Veer и т. д.
  • Испытайте реальные миссии в виде кампании, такой как операция «Трезубец», уничтожение PNS Ghazi, уничтожение аэродромов и т. д.
  • Сейте хаос с воздуха, используя реактивный самолет Hawker Seahawk и Breguet Alize ВМС Индии.
  • Управляйте классическим вертолетом Westland Sea King для разведки, поиска и спасения.
  • 15 уровней морских и воздушных боевых задач.
  • Передавайте азбуки Морзе, чтобы доставлять разведданные в составе группы военной разведки.
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