Военно-морской экшен 1971: Indian Naval Front стал доступен для ПК в Steam

Инди-разработчик инди-игр Neosphere Interactive и издатель видеоигр Design Media & Edutainment Solutions объявили, что их военно-морской экшен «1971: Indian Naval Front» вышел для ПК в Steam.
1971: Indian Naval Front — это морская боевая игра от третьего лица, основанная на реальных событиях войны 1971 года. Игра позволяет вам изучать историю, переживая столкновение между Индией и Пакистаном.
В 1971: Indian Naval Front представлены культовые корабли ВМС Индии. Игрок может управлять более чем 40 аутентичными военно-морскими единицами, включая самолеты и вертолеты. Также включена мини-игра для разгадывания сообщений с кодировкой Морзе и прохождения уровней.
Особенности:
- Играйте с легендарными кораблями ВМС Индии, такими как INS Vikrant, INS Rajput, INS Brahmaputra, INS Veer и т. д.
- Испытайте реальные миссии в виде кампании, такой как операция «Трезубец», уничтожение PNS Ghazi, уничтожение аэродромов и т. д.
- Сейте хаос с воздуха, используя реактивный самолет Hawker Seahawk и Breguet Alize ВМС Индии.
- Управляйте классическим вертолетом Westland Sea King для разведки, поиска и спасения.
- 15 уровней морских и воздушных боевых задач.
- Передавайте азбуки Морзе, чтобы доставлять разведданные в составе группы военной разведки.