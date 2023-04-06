Военно-морской экшен 1971: Indian Naval Front стал доступен для ПК в Steam ©

Инди-разработчик инди-игр Neosphere Interactive и издатель видеоигр Design Media & Edutainment Solutions объявили, что их военно-морской экшен «1971: Indian Naval Front» вышел для ПК в Steam.

1971: Indian Naval Front — это морская боевая игра от третьего лица, основанная на реальных событиях войны 1971 года. Игра позволяет вам изучать историю, переживая столкновение между Индией и Пакистаном.

В 1971: Indian Naval Front представлены культовые корабли ВМС Индии. Игрок может управлять более чем 40 аутентичными военно-морскими единицами, включая самолеты и вертолеты. Также включена мини-игра для разгадывания сообщений с кодировкой Морзе и прохождения уровней.

Особенности: