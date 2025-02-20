Riot Games анонсировала новый тест файтинга 2XKO

Разработка 2XKO, файтинга по вселенной League of Legends, продолжается. Riot Games объявила о новом открытом тестировании, которое пройдет в апреле. Среди ключевых нововведений — переработка механик, добавление рейтингового режима и появление Джинкс в списке играбельных персонажей.

Alpha Lab 2 предложит изменения, основанные на отзывах игроков. В частности, система автокомбо теперь станет настраиваемой, а Fuse Pulse заменит Sidekick, помогающий новым игрокам.

Регистрация на тест уже открыта. Участники Alpha Lab 1 получат доступ автоматически. Релиз 2XKO запланирован на 2025 год. Игра выйдет в формате free-to-play на PC и консолях.