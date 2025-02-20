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2XKO 2025 г.
Экшен, Файтинг
5.7 38 оценок

Riot Games анонсировала новый тест файтинга 2XKO

butcher69
Новости

Разработка 2XKO, файтинга по вселенной League of Legends, продолжается. Riot Games объявила о новом открытом тестировании, которое пройдет в апреле. Среди ключевых нововведений — переработка механик, добавление рейтингового режима и появление Джинкс в списке играбельных персонажей.

Alpha Lab 2 предложит изменения, основанные на отзывах игроков. В частности, система автокомбо теперь станет настраиваемой, а Fuse Pulse заменит Sidekick, помогающий новым игрокам.

Регистрация на тест уже открыта. Участники Alpha Lab 1 получат доступ автоматически. Релиз 2XKO запланирован на 2025 год. Игра выйдет в формате free-to-play на PC и консолях.

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2XKO
2025 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
jax baron

Долгострой так ещё и донатный.

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