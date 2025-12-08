ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rust 10.12.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди
7.9 1 099 оценок

Масштабное морское обновление Rust перенесено на 2026 год

butcher69 butcher69

Rust продолжает развиваться, однако одно из самых ожидаемых обновлений оказалось отложено. Морской патч, который должен был полностью расширить игровой мир океанами, позволить игрокам строить корабли и вести масштабные морские сражения, теперь выйдет только 5 февраля 2026 года. Изначально обновление планировалось на 2025 год, но разработчики из Facepunch признали, что масштаб патча оказался слишком большим.

Операционный директор студии Алистер Макфарлейн в официальном блоге «Кораблекрушение» объяснил решение: «Мы взяли на себя слишком много. Морское обновление — огромное, с множеством новых систем, затрагивающих старые. Чем ближе мы подходили к дате выхода, тем менее уверенными и довольными его состоянием мы становились». Студия решила не рисковать стабильностью игры перед праздниками, чтобы избежать проблем с серверами и падения онлайна.

Несмотря на перенос основного патча, игроки не останутся без праздничного контента. Часть изменений войдёт в рождественское обновление 18 декабря, а в январе 2026 года выйдет ещё один небольшой патч с «лёгкими изменениями» и анонсом планов по развитию Rust на весь следующий год.

Rust, выпущенная в 2013 году, остаётся одной из самых популярных и долгоживущих survival-игр. Её ежемесячные обновления стали визитной карточкой проекта, а за годы существования игра пережила множество трансформаций — от футуристического сеттинга до примитивных эпох — неизменно удерживая внимание многомиллионной аудитории. Морское обновление, хоть и задержано, обещает стать важной вехой в истории Rust, открывая новые возможности для исследования океанов и морских сражений.

6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий