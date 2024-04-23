Вышел новый геймплейный трейлер 2XKO - файтинга по League of Legends

Riot Games опубликовала новый геймплейный трейлер 2XKO. В ролике показали героиню файтинга во вселенной League of Legends — Иллаой, жрицу матери глубин.

Иллаой стала пятым персонажем, который появится в 2XKO. Она атакует и контролирует врагов с помощью щупалец. Помимо Иллаой, в файтинг добавят Ари, Ясуо, Дариуса и Экко.

Впервые Riot Games анонсировала 2XKO в 2019 году — тогда проект был известен под названием Project L. Выход файтинга запланирован на 2025 год на PC, PlayStation и Xbox. В 2023 году фанаты опробовали раннюю версию игры в рамках чемпионата EVO 2023.