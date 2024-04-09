Новая игра о Варшавском восстании - 63 Days

Студия Destructive Creations, известная такими играми, как Hatred и Ancestors Legacy, анонсировала свой последний проект. «63 дня» — постановка, вдохновленная Варшавским восстанием, которую редко показывают в играх. В нем нам предстоит возглавить героев, которые, жаждя вернуть свободу, попытаются вернуть себе оккупированную столицу.

Игра, как и предыдущая работа студии — War Mongrels, будет представлять собой стратегию в реальном времени с изометрической проекцией, напоминающую серию Commandos. Важно хорошо подготовиться к миссии, которую можно выполнить разными способами. Ничто не помешает вам прорваться грубой силой или использовать элементы окружающей среды для ловкой нейтрализации противников.

Более того, на карточке игры в Steam мы можем прочитать, что игра предлагает онлайн-сотрудничество в дополнение к стандартному однопользовательскому режиму. Как и предыдущие постановки студии, «63 дня» будут доступны на английском языке, правда, только в киноверсии, то есть с субтитрами.

Для заинтересованных людей, которые хотели бы протестировать игру прямо сейчас, есть возможность сыграть в демо-версию. Для этого заполните подготовленную создателями форму, которую можно найти по этой ссылке, и дождитесь письма с ответом на почту.

Мы не знаем точную дату релиза, но выпуск запланирован на 2024 год. Не исключено, что создатели, желая обратиться к событиям игры, выпустят ее в годовщину начала Варшавского восстания, хотя это только наше предположение. «63 дня» будет доступна на ПК (Steam и Epic Games Store), а также на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.