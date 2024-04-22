Дорожная карта 7 Days To Die на 2024-2025 годы

Что нас ждёт

Спустя более чем 10 лет раннего доступа и огромного количества изменений 7 Days To Die выходит в релиз с версией 1.0, и произойдёт это уже в июне этого года. После релиза цена игры повысится до 45$, что для нас должно будет составить 1500₽. Так что самое время купить игру почти бесплатно на очередной распродаже, которая будет на этой неделе. Сам релиз будет, конечно же, бесплатным, как и все дальнейшие крупные патчи. Покупать придётся только новую консольную версию, однако если у вас была старая, то вам предоставят скидку. Но игра с релизом не перестанет развиваться. Разработчики уже показали дорожную карту до конца 2025 года, так что давайте рассмотрим её.

В будущем дорожная карта может быть скорректирована

Лето 2024

Игра выйдет в релиз в июне. Экспериментальная версия ожидается в конце мая, а на консоли Xbox Series X|S и PS5 игра заглянет чуть позже, в июле. В версию 1.0 войдёт всё то, что должно было появиться в Альфе 22, собственно 1.0 это она по сути и есть.

Кратко про изменения: новая система персонажей с новыми моделями игроков, новыми анимациями для них, новой системой кастомизации и одежды\брони. Весь транспорт получит обновлённые модели и отображение модификаций. Зомби получат новые вариации в виде разных цветов и текстур одежды, кожи и т.д., а также теперь все зомби, скорее всего, получат новую расчленёнку, а вылетающая из них кровь станет лучше. Генератор случайных миров станет ещё быстрее и лучше, в него вернётся сгоревший лес. В мире мы увидим множество множество новых и переделанных старых локаций, в том числе и высокоуровневых, а также много новых и обновлённых моделей.

Вас, конечно же, интересует оптимизация — она будет. Игра перейдёт на Unity 2022 с улучшенной поддержкой DirectX 12 и Vulkan, так что мы, возможно, увидим полноценную поддержку этих API. Также разработчики сделают непрозрачными окна на расстоянии, благодаря чему внутренности зданий не будут рендериться, если не подойти достаточно близко, что особенно полезно для очень тяжёлых в плане производительности небоскрёбов. Также теперь модели теперь будут загружаться не сразу, а в течение нескольких кадров, что тоже хорошо скажется на производительности, особенно в городах и особенно в небоскрёбах. Ещё был улучшен просчёт источников освещения, улучшена работа Ambient Occlusion. И это лишь основное — будет ещё много пусть и небольших, но приятных изменений и улучшений производительности. Так что оптимизация есть, и она постоянно улучшается, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Более подробно об изменениях в версии 1.0 вы можете узнать из этого видео:

4 квартал 2024

Спустя всего полгода в обновлении под названием "Надвигается буря", которое разработчики назвали праздничным (видимо оно выйдет к рождественским и новогодним праздникам), нас порадуют новыми системой погоды и прогрессией биомов, системой гардеробов, дополнительными стадиями зомби, спавном рядом с другом, Twitch Drops. Также мы увидим косметические DLC. Ещё раз — косметические.

А консольщики с этим обновлением получат рандомную генерацию миров и кроссплей, чего на релизе не будет. Также на консолях будет ограничение размера мира, количество зомби и игроков. Но в будущем по мере оптимизации эти лимиты планируется поднять. Также разработчики обсуждают возможность поддержки модов для консолей, что было бы очень хорошо.

2 квартал 2025

Обновление "Новая угроза" наконец-то даст нам бандитов, которых мы так долго ждём. Они как раз должны были быть в Альфе 22, то есть в 1.0, однако разработчики их в очередной раз перенесли, так как ИИ для них пока не готов, потому что для такой небольшой команды написать умный ИИ, который будет адекватно вести себя в полностью открытом и разрушаемом воксельном мире, задача очень даже непростая. Однако работа над ними не останавливается, и они делаются. К тому же, например, часть новых анимаций игроков получат и бандиты.

Но не бандитами едиными — в этом обновлении мы получим полностью новый интерфейс, который больше не будет выглядеть как привет из бог знает какого десятилетия. Ещё будет новый тип квеста, предположительно на защиту локации. О чём известно ещё меньше, так это о новой системе событий — судя по всему она будет лучше спавнить зомби, бандитов и так далее, чтобы жизнь игрока не была такой простой. Кстати для тех, кто жаловался на Twitch-интеграцию, мол, "лучше бы оптимизацию сделали" — эта система теперь будет использоваться в новой системе событий. Ведь с технической точки зрения интеграция со всеми "любимой" платформой для стриминга это и есть система внутриигровых событий, которая может спавнить то, что нужно, где нужно, сколько нужно и когда нужно.

Концепты для нового интерфейса

4 квартал 2025

Патч носит название "Дальнейший путь" и тоже привнесёт долгожданные изменения. Во-первых, в игре таки появится сюжет и фракции. Но не пугайтесь — он не будет обязательным. Вы, как и сейчас, сможете забить на всё это дело и делать в игровом мире что душе угодно. Игра остаётся песочницей. Во-вторых, игра получит поддержку Мастерской Steam, так что наконец-то можно будет устанавливать моды из одного места и в один клик, а также не беспокоиться об их обновлении. Авторам модификаций и игрокам станет жить проще и приятнее. Но насколько крупные модификации можно будет так устанавливать — неизвестно. Плюс к этому мы получим переработку торговцев и новые типы квестов, причём именно новые — это не будет небольшой переделкой какого-то уже существующего типа квестов. Когда-то очень давно разработчики обсуждали квесты на разрушение локаций — кто знает, быть может именно это и будет реализовано.