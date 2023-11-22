A Plague Tale: Requiem привлекла 3 миллиона игроков

По данным Focus Entertainment в Twitter, игра A Plague Tale: Requiem от Asobo Studio достигла нового рубежа с момента запуска в прошлом году, превысив отметку в три миллиона игроков. Ранее объявленной вехой было более миллиона игроков, когда 2 ноября 2022 года, через несколько недель после запуска, было подтверждено такое количество игроков.
Кроме того, издатель подтвердил, что будет работать с Asobo Studios над новым проектом, хотя об этом пока нет информации.
A Plague Tale: Requiem следует за Амицией и Хьюго, которые отправляются в новый регион на юге, пытаясь начать новую жизнь и узнать больше о проклятии Хьюго. Однако его силы могут быть связаны со смертью и разрушением, поскольку за ними следует поток крыс. Брату и сестре придется снова бежать, но на этот раз они будут сражаться. Игроки могут скрытно перемещаться по локациям и уничтожать врагов, используя разнообразное оружие. Кроме того, способности Хьюго можно использовать, чтобы избегать столкновений и проходить через области целыми и невредимыми.
A Plague Tale: Requiem доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch (через облако). В нее также можно играть на Game Pass.
вот бы оптимизация была хорошей
миллиона лохов купили эту подделку под игру! Наверняка половина из них вернули на следующий день после того, как проверили, как там на самом деле геймплей и графика.
А тут маркетинговый бюджет был наверняка сколько? Миллиард долларов?! Не удивлюсь, если часть копий купили сами разработчики, чтобы хоть как-то оправдать затраты.
В общем, как по мне - очередная переоцененная посредственность для спекулянтов с хайпом. А игроки проще всего - бараны, бегущие за очередной рекламной картинкой. Вот когда выйдет что-то по-настоящему крутое - тогда и поговорим.
Сходи на концерт Кабзона в след за оратором с твоей авы.