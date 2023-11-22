A Plague Tale: Requiem привлекла 3 миллиона игроков

По данным Focus Entertainment в Twitter, игра A Plague Tale: Requiem от Asobo Studio достигла нового рубежа с момента запуска в прошлом году, превысив отметку в три миллиона игроков. Ранее объявленной вехой было более миллиона игроков, когда 2 ноября 2022 года, через несколько недель после запуска, было подтверждено такое количество игроков.

Кроме того, издатель подтвердил, что будет работать с Asobo Studios над новым проектом, хотя об этом пока нет информации.

A Plague Tale: Requiem следует за Амицией и Хьюго, которые отправляются в новый регион на юге, пытаясь начать новую жизнь и узнать больше о проклятии Хьюго. Однако его силы могут быть связаны со смертью и разрушением, поскольку за ними следует поток крыс. Брату и сестре придется снова бежать, но на этот раз они будут сражаться. Игроки могут скрытно перемещаться по локациям и уничтожать врагов, используя разнообразное оружие. Кроме того, способности Хьюго можно использовать, чтобы избегать столкновений и проходить через области целыми и невредимыми.

A Plague Tale: Requiem доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch (через облако). В нее также можно играть на Game Pass.