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A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
8.5 1 272 оценки

A Plague Tale: Requiem привлекла 3 миллиона игроков

monk70
Новости

По данным Focus Entertainment в Twitter, игра A Plague Tale: Requiem от Asobo Studio достигла нового рубежа с момента запуска в прошлом году, превысив отметку в три миллиона игроков. Ранее объявленной вехой было более миллиона игроков, когда 2 ноября 2022 года, через несколько недель после запуска, было подтверждено такое количество игроков.

Кроме того, издатель подтвердил, что будет работать с Asobo Studios над новым проектом, хотя об этом пока нет информации.

A Plague Tale: Requiem следует за Амицией и Хьюго, которые отправляются в новый регион на юге, пытаясь начать новую жизнь и узнать больше о проклятии Хьюго. Однако его силы могут быть связаны со смертью и разрушением, поскольку за ними следует поток крыс. Брату и сестре придется снова бежать, но на этот раз они будут сражаться. Игроки могут скрытно перемещаться по локациям и уничтожать врагов, используя разнообразное оружие. Кроме того, способности Хьюго можно использовать, чтобы избегать столкновений и проходить через области целыми и невредимыми.

A Plague Tale: Requiem доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch (через облако). В нее также можно играть на Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Treiv

вот бы оптимизация была хорошей

0
Gridon

миллиона лохов купили эту подделку под игру! Наверняка половина из них вернули на следующий день после того, как проверили, как там на самом деле геймплей и графика.

А тут маркетинговый бюджет был наверняка сколько? Миллиард долларов?! Не удивлюсь, если часть копий купили сами разработчики, чтобы хоть как-то оправдать затраты.

В общем, как по мне - очередная переоцененная посредственность для спекулянтов с хайпом. А игроки проще всего - бараны, бегущие за очередной рекламной картинкой. Вот когда выйдет что-то по-настоящему крутое - тогда и поговорим.

-11
Капитан Баттхерт

Сходи на концерт Кабзона в след за оратором с твоей авы.

0