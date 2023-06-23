Корабельная стратегия Abandon Ship доберётся до Nintendo Switch на следующей неделе ©

PID Games и Fireblade Software сообщили, что корабельная стратегия Abandon Ship выходит на Nintendo Switch на следующей неделе – 28 июня 2023 года.

Станьте королем пиратов, плывя через морские порты, сражения, кракены и флот. Займитесь пиратством и станьте затравленным капитаном. Возьмите на себя командование кораблем Age of Sail и его командой, исследуя огромный, наполненный историями мир, который реагирует на ваши решения. Вступайте в жестокий тактический бой с вражескими кораблями, укреплениями и морскими чудовищами, оформленными в художественном стиле, вдохновленном классическими морскими картинами маслом.