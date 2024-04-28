Manor Lords появилась отчасти из-за классической средневековой стратегической игры 1994 года и "разведения овец"

Средневековая градостроительная игра под названием Manor Lords стала успешной в Steam, продав 1 миллион копий менее чем за 2 дня раннего доступа. Игра, в первую очередь созданная талантом одного разработчика, смогла привлечь партнера-издателя только благодаря общей любви к классике 1994 года.
Тим Бендер, генеральный директор издателя Hooded Horse, рассказал в интервью Gamesradar+, что он и разработчик Грег Стычен ценят «одни и те же вещи: потенциал игры и то, как в нее будут играть». Бендер даже упомянул Lords of the Realm, «эту древнюю серию игр, которую Sierra выпустила примерно в 1990 году», как своего рода предшественника видения Manor Lords.
«Ощущение себя средневековым лордом, смесь сражений, разведения овец и тому подобного, я думаю, этот опыт - это то, что сильно привлекло нас в Manor Lords; эта идея о том, чтобы действительно быть средневековым лордом, который выращивает овец», — объясняет Бендер. «На самом деле для меня это очень важно — в Lords of the Realm 1 разводили овец, а во 2 от овец избавились и оставили только крупный рогатый скот, и это было для меня проблемой!»
Конечно, в Manor Lords также есть овцы, грандиозные битвы и все такое, но это связано с Lords of the Realm и на более глубоком уровне.
«В Manor Lords есть что-то глубоко захватывающее», — продолжает Бендер. «У неё много настроек, так что вы можете установить её в очень мирный режим и просто разводить овец, строить город и наблюдать, как ваши люди занимаются делами».
Бендер продолжает говорить, что большинство стратегических игр на самом деле представляют собой тайные ролевые игры, «даже если они не задуманы как ролевые игры», потому что обычно происходит некая форма захватывающей ролевой игры, когда игроки встают на место «этой роли в истории или какой-то другой роли в космосе, научно-фантастической вселенной». Несмотря на то, что игра только начала свою деятельность в раннем доступе, Бендер считает, что Manor Lords уже воплощает в жизнь фэнтезийную ролевую игру, которую Lords of the Realm предлагали три десятилетия назад.
А вот ААА-издатели сегодня и без всяких классических стратегий весьма преуспели в разведении и стрижке овец :)