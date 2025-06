Анонсирована стратегия о горном курорте Above the Snow

Above the Snow – сюжетно-ориентированная менеджмент-стратегия и дебютный проект независимой студии Above the Desk. Игрокам предстоит взять под своё управление горный курорт в Альпах на заре походного туризма 1960-х. Игра предложит 20 часов захватывающего сюжетного повествования и классические зимние вайбы.

Под руководством игрока окажется команда разношёрстных персонажей, синергия талантов которых потребуется для процветания курорта. Игрокам предстоит привлекать туристов, проектировать горные тропы, использовать наземную и воздушную технику. Разработчики обещают уютный и расслабляющий игровой опыт.

Горные приключения – это не только о выживании, испытаниях и опасности. В нашей игре мы хотели показать другую сторону горных походов – альпийское убежище как тёплое, уютное место, наполненное историями и интересными персонажами.



– Виктор Ксёнжек, ведущий гейм-дизайнер и владелец Above the Desk.

Выход игры запланирован на первую половину 2026. Русская локализация не планируется. Доступна страница в Steam.