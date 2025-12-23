"Это того не стоило": игроки Arc Raiders пожалели о вайпе персонажей

Первая «Экспедиция» в кооперативном шутере Arc Raiders обернулась для части сообщества разочарованием: игроки добровольно обнулили прокачанных персонажей ради эксклюзивного лута, но теперь спорят, стоила ли жертва полученных наград и ощущения «нового старта».
В рамках запущенной студией Embark инициативы Expedition игрокам предложили рискованный выбор: отправиться в «лёгкую экспедицию», пожертвовав текущим персонажем и прогрессом, чтобы начать путь заново и получить особые награды. Механика задумывалась как аналог «престижа» — добровольный перезапуск для тех, кто уже прошёл основной контент и хочет свежих впечатлений, сохранив только собственный опыт и знание меты.
Часть комьюнити приняла предложение и отправилась в экспедицию, рассчитывая на щедрый лут и уникальную косметику. Однако после завершения события многие вернувшиеся в обычный режим игроки заявили, что не стали бы повторять этот шаг: выпавшие награды показались им слишком скромными по сравнению с потерей удобного эндгейма, развитых верстаков и тщательно собранных билдов. В обсуждениях особенно часто звучит мысль, что экспедиция превратилась скорее в «наказание за любопытство», чем в захватывающий челлендж с ощутимой отдачей.
TuLLsfromthehiLLs довольно подробно описал проблему в обсуждении игры:
Мне плевать на высокоуровневое оружие, меня вполне устраивают швейная машинка, огниво и наковальня. Однако отсутствие верстаков и необходимость их повторной модернизации для получения премиальных приспособлений или более высокоуровневых полезных вещей оказались более обременительными, чем я ожидал. Оказалось, мне просто больше не хочется заниматься всем этим «коллекционированием», и я хочу сосредоточиться на PvP, где в идеале у меня уже всё есть, чтобы быстро создавать вещи, дающие небольшое преимущество в PvP. Так что пока, пока я не найду подходящую мотивацию… должен признать, я сам создал себе ситуацию, в которой у меня меньше мотивации играть.
Тем не менее у экспедиции появились и убеждённые сторонники. Они воспринимают сброс прогресса как осознанный выбор и способ «освободиться» от накопленного груза оптимизации, который превращает Arc Raiders в рутину. Для этих игроков ценность заключается не столько в виртуальных трофеях, сколько в эмоциональном перезапуске: возможности вновь пережить ранние этапы игры, пробовать новые сборки и подходы, не оглядываясь на старый инвентарь. Некоторые комментаторы прямо критикуют отношение к прогрессу как к «пенсионному плану», который нельзя трогать: по их словам, если из-за страха потерь исчезает желание экспериментировать, игра начинает напоминать работу.
Возникший раскол в оценке экспедиции высветил более глубокий конфликт ожиданий внутри сообщества. Для одних Arc Raiders — прежде всего про стабильный прогресс и развитие персонажа, для других — про риск и готовность жертвовать ради новых впечатлений. На этом фоне растёт запрос на то, чтобы Embark переработала систему поощрений за участие в будущих экспедициях: критики ждут более щедрые и «осязаемые» награды, которые убедят хотя бы частично компенсировать потерянное время и усилия.
Да все ждут Марафон. А эта игра лишь перевалочный пункт. Скриньте, уже скоро Шрауд будет сидеть и требовать, чтобы Марафон признали игрой года.
До выхода таркова в эту игру играли потому что ждали тарков. Теперь играют потому что ждут марафон?
Просто игроки зажрались - им бесплатно предложили то, что барыги из ЕА или Астивисион продают отдельно предзаказами и сезонными пропусками.
Время бесспорно теряется, но если его мало - в игры с прокачкой вообще нет смысла играть, ограничиваясь чисто сессионными вариантами.
Ну а кто их заставлял обнулять перса, сами решили и теперь недовольны
Лол, и так было давно известно, что дают за экспу. Что теперь разнылись-то? 5 навыков не стоят того? Ну хз, мелочь, а приятно, а потом еще +5, а потом еще +5. Вот и думайте, надо ли оно вам или нет) Внатуре клоуны.
А что еще в игре то делать, контента пока маловато, просто ходить пвпешиться, для такого можно сходить в батлу или иной экстракшн в виде арены или дельта шпротса где тебе еблет вскроют с одной пульки, а так хоть чем-то можно занаться, все же как по мне это 50/50 как шутер для ПВП