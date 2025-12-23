"Это того не стоило": игроки Arc Raiders пожалели о вайпе персонажей

Первая «Экспедиция» в кооперативном шутере Arc Raiders обернулась для части сообщества разочарованием: игроки добровольно обнулили прокачанных персонажей ради эксклюзивного лута, но теперь спорят, стоила ли жертва полученных наград и ощущения «нового старта».

В рамках запущенной студией Embark инициативы Expedition игрокам предложили рискованный выбор: отправиться в «лёгкую экспедицию», пожертвовав текущим персонажем и прогрессом, чтобы начать путь заново и получить особые награды. Механика задумывалась как аналог «престижа» — добровольный перезапуск для тех, кто уже прошёл основной контент и хочет свежих впечатлений, сохранив только собственный опыт и знание меты.

Часть комьюнити приняла предложение и отправилась в экспедицию, рассчитывая на щедрый лут и уникальную косметику. Однако после завершения события многие вернувшиеся в обычный режим игроки заявили, что не стали бы повторять этот шаг: выпавшие награды показались им слишком скромными по сравнению с потерей удобного эндгейма, развитых верстаков и тщательно собранных билдов. В обсуждениях особенно часто звучит мысль, что экспедиция превратилась скорее в «наказание за любопытство», чем в захватывающий челлендж с ощутимой отдачей.

TuLLsfromthehiLLs довольно подробно описал проблему в обсуждении игры:

Мне плевать на высокоуровневое оружие, меня вполне устраивают швейная машинка, огниво и наковальня. Однако отсутствие верстаков и необходимость их повторной модернизации для получения премиальных приспособлений или более высокоуровневых полезных вещей оказались более обременительными, чем я ожидал. Оказалось, мне просто больше не хочется заниматься всем этим «коллекционированием», и я хочу сосредоточиться на PvP, где в идеале у меня уже всё есть, чтобы быстро создавать вещи, дающие небольшое преимущество в PvP. Так что пока, пока я не найду подходящую мотивацию… должен признать, я сам создал себе ситуацию, в которой у меня меньше мотивации играть.

Тем не менее у экспедиции появились и убеждённые сторонники. Они воспринимают сброс прогресса как осознанный выбор и способ «освободиться» от накопленного груза оптимизации, который превращает Arc Raiders в рутину. Для этих игроков ценность заключается не столько в виртуальных трофеях, сколько в эмоциональном перезапуске: возможности вновь пережить ранние этапы игры, пробовать новые сборки и подходы, не оглядываясь на старый инвентарь. Некоторые комментаторы прямо критикуют отношение к прогрессу как к «пенсионному плану», который нельзя трогать: по их словам, если из-за страха потерь исчезает желание экспериментировать, игра начинает напоминать работу.

Возникший раскол в оценке экспедиции высветил более глубокий конфликт ожиданий внутри сообщества. Для одних Arc Raiders — прежде всего про стабильный прогресс и развитие персонажа, для других — про риск и готовность жертвовать ради новых впечатлений. На этом фоне растёт запрос на то, чтобы Embark переработала систему поощрений за участие в будущих экспедициях: критики ждут более щедрые и «осязаемые» награды, которые убедят хотя бы частично компенсировать потерянное время и усилия.