Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Как стало известно, в воскресенье днём в результате аварии на шоссе Анджелес-Крест в Южной Калифорнии погиб Винс Зампелла, разработчик видеоигр, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире игр.
Зампелла возглавлял Respawn Entertainment. Ранее он занимал должность генерального директора студии Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Зампелла также возглавлял команду студии EA в Плайя-Висте, работавшую над франшизой видеоигр Battlefield.
55-летний Зампелла стал одним из основателей компании Respawn Entertainment, расположенной в Чатсворте, в 2010 году. Студия была приобретена гигантом видеоигр EA в 2017 году. Respawn Entertainment наиболее известна своими видеоиграми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.
Мы потеряли легенду, которая привнесла много новшеств в игровую индустрию. Приношу соболезнования и искренне сочувствую родным и близким. Покойся с миром, Винс.
Щас, погоди. Позовём его родню, пусть оценят фото свечи на плейграунде.
Ещё в ВК у себя на стене сделай, тоже круто будет
Кто-то верит что это случайность? Как только Батлфилд стал успешнее колды Активижн убрали человека, который этого добился.
Уже прямо заговор какой-то.
кто убрал, рептилойды, пришельцы или цру? можешь поподробнее?
майкрософт же (шутка) но им и это не поможет (не шутка)
Снова не того смерть забрала
Один из легендарных разработчиков онлайн шутеров.... Событие уровня Пола Уокера
Надо подождать какую новость удалят, а потом уже комментировать
блин, точняк. Или продублировать коммент)
Я сижу в прострации уже пару минут. Когда впервые увидел новость о его смерти в другом месте я просто не поверил - начал искать подтверждения в других источниках.
Это был один из немногих людей в игровой индустрии, которых я уважаю всем сердцем и каждая игра которого мне как минимум очень понравилась, а как максимум является по моему мнению лучшим как одиночным, так и сетевым шутером всех времён.
Лучшие всегда уходят первыми... Соболезную его родным, близким и друзьям.
Покойся с миром, Винс. Надеюсь, ты теперь в лучшем мире, чем этот.
Жесть, земля пухом. Один из немногих достойных людей в индустрии был, большая потеря....
Жаль. Разработчик прекрасный был.
Иронично - сделал лучшие части Кал Оф Дути, но запомнят по провальному Клоунфилду 6.
Как говорится, на КАЛдутю твою даже голуби брезгуют срать.......
Провальную? Чел, иди проспись, а?
Сходи потрогай траву, фанбой.
Не видать нам Титанфолла 3
прощай БТ ( после трагического ухода Винса , уже понятно , что мы больше не увидим новый Тайтонфолл
А его и так никто не обещал, то были слухи, на уровне слухов