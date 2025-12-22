ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
7.7 1 143 оценки

Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

monk70 monk70

Как стало известно, в воскресенье днём ​​в результате аварии на шоссе Анджелес-Крест в Южной Калифорнии погиб Винс Зампелла, разработчик видеоигр, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире игр.

Зампелла возглавлял Respawn Entertainment. Ранее он занимал должность генерального директора студии Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Зампелла также возглавлял команду студии EA в Плайя-Висте, работавшую над франшизой видеоигр Battlefield.

55-летний Зампелла стал одним из основателей компании Respawn Entertainment, расположенной в Чатсворте, в 2010 году. Студия была приобретена гигантом видеоигр EA в 2017 году. Respawn Entertainment наиболее известна своими видеоиграми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Комментарии:  61
thepost

Мы потеряли легенду, которая привнесла много новшеств в игровую индустрию. Приношу соболезнования и искренне сочувствую родным и близким. Покойся с миром, Винс.

HerFinalBoss

Щас, погоди. Позовём его родню, пусть оценят фото свечи на плейграунде.

Ещё в ВК у себя на стене сделай, тоже круто будет

Broad-mindedKostya

Кто-то верит что это случайность? Как только Батлфилд стал успешнее колды Активижн убрали человека, который этого добился.

ОгурчикЮрец

Уже прямо заговор какой-то.

Saka Madiq

кто убрал, рептилойды, пришельцы или цру? можешь поподробнее?

KPAHbl4 Saka Madiq

майкрософт же (шутка) но им и это не поможет (не шутка)

endg

Снова не того смерть забрала

Vinzed

Один из легендарных разработчиков онлайн шутеров.... Событие уровня Пола Уокера

Givemethedust

Надо подождать какую новость удалят, а потом уже комментировать

Tommy451

блин, точняк. Или продублировать коммент)

Givemethedust Tommy451
DEAD S.n.A.k.e.

Я сижу в прострации уже пару минут. Когда впервые увидел новость о его смерти в другом месте я просто не поверил - начал искать подтверждения в других источниках.

Это был один из немногих людей в игровой индустрии, которых я уважаю всем сердцем и каждая игра которого мне как минимум очень понравилась, а как максимум является по моему мнению лучшим как одиночным, так и сетевым шутером всех времён.

Лучшие всегда уходят первыми... Соболезную его родным, близким и друзьям.

Покойся с миром, Винс. Надеюсь, ты теперь в лучшем мире, чем этот.

JIoMTuK

Жесть, земля пухом. Один из немногих достойных людей в индустрии был, большая потеря....

bysaturn

Жаль. Разработчик прекрасный был.

qDan

Иронично - сделал лучшие части Кал Оф Дути, но запомнят по провальному Клоунфилду 6.

elestei

Как говорится, на КАЛдутю твою даже голуби брезгуют срать.......

vvvjust

Провальную? Чел, иди проспись, а?

qDan vvvjust

Сходи потрогай траву, фанбой.

ДЕНИСКА_омск

Не видать нам Титанфолла 3

MNM 777

прощай БТ ( после трагического ухода Винса , уже понятно , что мы больше не увидим новый Тайтонфолл

K0t Felix

А его и так никто не обещал, то были слухи, на уровне слухов

