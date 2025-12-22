Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Как стало известно, в воскресенье днём ​​в результате аварии на шоссе Анджелес-Крест в Южной Калифорнии погиб Винс Зампелла, разработчик видеоигр, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире игр.

Зампелла возглавлял Respawn Entertainment. Ранее он занимал должность генерального директора студии Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Зампелла также возглавлял команду студии EA в Плайя-Висте, работавшую над франшизой видеоигр Battlefield.

55-летний Зампелла стал одним из основателей компании Respawn Entertainment, расположенной в Чатсворте, в 2010 году. Студия была приобретена гигантом видеоигр EA в 2017 году. Respawn Entertainment наиболее известна своими видеоиграми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.